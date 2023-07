Temptation Island, alcune scene non saranno mai mandate in onda: rivelate quali

NEWS

Debora Parigi | 18 Luglio 2023

Temptation Island

Ci sono scene a Temptation Island che non vedremo mai per scelta della redazione che ha rivelato di quale tipologia sono

Qual è il successo di Temptation Island? Forse il fatto di vedere quello che può succede ad alcune coppie. Magari tra il pubblico c’è chi si rivede in qualche protagonista, o magari c’è a chi piace osservare fino a che punto può spingersi una persona anche se è fidanzata. Sappiamo che in tutte queste edizioni del programma non sono mancati i tradimenti che fanno molto chiacchierare gli spettatori. E in questa edizione sembrano essercene un bel po’.

Noi però al massimo abbiamo sempre visto un bacio tra un membro della coppia e uno dei single. Anche gli scorsi anni le scene non si sono mai spinte oltre. Il massimo del tradimento è davvero stato solo un bacio o la redazione preferisce non mandare in onda alcune scene girate? La verità è la seconda. O meglio, alcune volte ci sono stati solo baci, ma altre forse è successo altro. Solo che, come rivelato da Raffaella Mennoia in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nella versione italiana di Tempatation Island ci si ferma al bacio nella messa in onda.

Ha infatti spiegato: “Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà. Significa che non si vede niente più di un bacio“. Quindi in tanti, pensando all’ultima edizione che sta ancora andando in onda, si chiedono se Gabriela abbia tradito Giuseppe solo con un bacio a Fouad.

“Nella storia di Gabriela e Giuseppe si è vista solamente una porta chiusa”, ha spiegato la Mennoia. “Le altre edizioni in giro per il mondo sono molto più esplicite in alcune situazioni. Noi pensiamo non ce ne sia bisogno, non va urtata la sensibilità di chi guarda”. Ovviamente, parlando proprio di Gabriela e Giuseppe, non significa che davvero lei sia andata oltre il bacio con il tentatore. Raffaella Mennoia ha voluto solo specificare il fatto che se dovesse succedere ad esempio un rapporto intimo, il pubblico non lo vedrà mai in TV.