9 Gennaio 2024

Annalisa

Come tutti sappiamo quest’anno Annalisa farà parte dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Proprio in queste ore per la cantante è arrivata la prima prova con l’orchestra della kermesse e non sono mancate alcune dichiarazioni a caldo.

Prima prova ufficiale per Annalisa

Dopo un 2023 pieno di successi e soddisfazioni, Annalisa si prepara a vivere un altro anno ricco di magia. Come è noto infatti l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi il prossimo sarà mese gareggerà al Festival di Sanremo 2024 e successivamente partirà per il suo primo tour di palasport, che sta registrando un sold out dietro l’altro. Proprio sul palco dell’Ariston, la Scarrone presenterà il suo nuovo brano inedito, Sinceramente, già attesissimo da tutto il pubblico. Proprio in queste ore intanto per la cantante è arrivata la prima prova ufficiale con l’orchestra di Sanremo e non sono mancate le sue prime dichiarazioni a caldo, rilasciate a Rai News. Queste le parole della Scarrone:

“Direi che è andata molto bene. Abbiamo messo tutte le cosine a posto. C’è molta emozione, perché è la prima prova in assoluta di questo pezzo, la prima prova che lo canto dal vivo con l’orchestra. Un vortice di emozioni”.

Ma non solo. Annalisa infatti ha anche spiegato il messaggio che vuole lanciare con Sinceramente, la canzone che presenterà a Sanremo 2024:

“Questo brano nasce in maniera molto istintiva. L’esigenza era proprio quella di parlare di questo sentimento, di questa sensazione, quindi è nato in maniera molto improvvisa, parlo soprattutto del testo. Il senso è: se mi lasci i miei spazi e mi lasci libera di essere come voglio, allora sono tua sinceramente. Quindi è un messaggio molto forte. Il pezzo non è nato per Sanremo. Abbiamo avuto l’idea che potesse essere il brano giusto dopo”.

Non resta dunque che attendere per scoprire come Annalisa ci stupirà a Sanremo 2024 e nel mentre farle un enorme in bocca al lupo.