Vincenzo Chianese | 2 Gennaio 2024

Annalisa

Nuovo record per Annalisa, che nel 2023 è stata l’unica donna a raggiungere la numero 1 sia nella classifica singoli che in quella album

Il 2023 è stato senza ombra di dubbio l’anno di Annalisa. La cantante ha infatti scalato le classifiche con Bellissima, Mon Amour e con l’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice. Adesso, come se non bastasse, arriva conferma che la Scarrone negli ultimi 12 mesi ha infranto un nuovo record.

Nuovo record per Annalisa

La regina assoluta del 2023 è stata di certo Annalisa. Per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è infatti arrivato un traguardo dietro l’altro e il vero successo è giunto proprio con l’uscita di Bellissima, che ormai è una vera hit. A seguire la Scarrone ha pubblicato Mon Amour, che per mesi ha scalato le classifiche, diventando un vero tormentone estivo, e non solo. Lo scorso settembre, come se non bastasse, è anche arrivato l’album E Poi Siamo Finiti Nel Vortice, che ha conquistato il cuore di tutto il pubblico, portando a casa numerosi riconoscimenti.

Contemporaneamente la Scarrone per la prima volta nella sua carriera si è esibita con un concerto evento al Forum di Assago e il prossimo aprile partirà per un tour di palazzetti, che sta registrando ovunque il tutto esaurito. In più tra un mese la cantante salirà sul palco dell’Ariston, dove gareggerà nuovamente tra i Big di Sanremo 2024. Mentre attendiamo di capire come ci stupirà stavolta, nelle ultime ore è arrivata l’ennesima soddisfazione per l’artista.

Annalisa infatti nel 2023 ha infranto un nuovo record: la cantante infatti è l’unica donna ad aver raggiunto la prima posizione sia nella classifica album che in quella dei singoli FIMI. Tra gli altri artisti (uomini) che hanno raggiunto questo traguardo troviamo Shiva, Geolier, Guè, Marco Mengoni, Lazza, Blanco, Emis Killa, Tedua, Sfera Ebbasta e Massimo Pericolo.

Grande soddisfazione dunque per la Scarrone, che si prepara a vivere un altro anno ricco di successi.