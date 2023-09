Chi è Annalisa? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Settembre 2023

Chi è

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Annalisa, dall’età, al fidanzato poi marito e alla vita privata, a dove seguirla sui social e Instagram, ma anche la carriera e le canzoni.

Chi è Annalisa

Nome e Cognome: Annalisa Scarrone

Data di nascita: 5 agosto 1985

Luogo di Nascita: Savona

Età: 38 anni

Altezza: 167 cm

Peso: 52 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante

Marito: Annalisa è sposata con Francesco Muglia

Figli: Annalisa non ha figli

Tatuaggi: Annalisa ha diversi tatuaggi, tra cui una conchiglia sullo sterno, una rosa rossa sulla schiena e una nota musicale sul dito anulare della mano sinistra.

Profilo Instagram: @naliannalisa

Annalisa età e biografia

Quanti anni ha Annalisa? Scopriamo tutto biografia di Annalisa Scarrone. La cantante nasce il 5 agosto 1985 a Savona. La sua età è dunque di 35 anni. La sua altezza è pari a 167 cm, mentre il suo peso è di 52 kg.

L’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi cresce a Carcare, in Val Bormida. All’età di 8 anni l’artista scopre la passione per la musica ed inizia così a prendere lezioni di chitarra classica, per poi passare successivamente anche allo studio del pianoforte e del flauto traverso.

Annalisa inoltre nel 2009 si laurea con 96/110 in fisica all’Università degli Studi di Torino. Tuttavia però la sua vocazione è la musica e per questo decide di proseguire su questa strada.

Ma vediamo quello che sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata: Annalisa ha un fidanzato?

Della vita privata di Annalisa non si hanno molte informazioni. La Scarrone ha infatti tenuto sempre molto alla sua privacy. In molti però si chiedono se la cantante abbia un fidanzato. Scopriamo quello che sappiamo a riguardo.

Qualche anno fa l’artista è stata legata sentimentalmente a Davide Simonetta, musicista, produttore e compositore musicale. La loro storia però termina nel 2017 e da allora si è saputo molto poco della sfera sentimentale della Scarrone. La cantante tuttavia da ormai lungo tempo pare avere un nuovo fidanzato, la cui identità è però avvolta nel mistero. Proprio nel 2020 infatti, nel corso di un’intervista per Vanity Fair, ha dichiarato:

“Sì, c’è qualcuno. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni. Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”.

Ma oggi Annalisa ha un fidanzato o è sposata? Chi è suo marito? Il 29 giugno 2023 Annalisa si è sposata ad Assisi con Francesco Muglia, vicepresidente del settore marketing di Costa Crociere, conosciuto nel 2020. All’evento hanno partecipato diversi volti noti tra cui Rudy Zerbi e Maria De Filippi.

Sebbene nel 2023 sia uscita l’indiscrezione di possibile gravidanza, la cantante ha smentito la notizia e non ha figli.

Vediamo adesso dove poter seguire Annalisa sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Annalisa: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Annalisa sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente la cantante ha un profilo attivo, che vanta più di milioni di follower.

La carriera

Oggi Annalisa è tra le cantanti italiane più amate e apprezzate. Le sue canzoni sono delle vere e proprie hit, che le sono valsi diversi primi posti in classifica e premi. Ma vediamo alcune delle tappe fondamentali del suo percorso artistico e quindi della carriera.

Durante il 2011 ha pubblicato il primo album Nali, prodotto da Warner Music Italy, che contiene canzoni di successo come Diamante lei e luce lui. Poi ha inciso altri album negli anni a cui si sono aggiunti duetti, collaborazioni varie, da Fedez e J-Ax ad Achille Lauro e Rkomi e non solo! Senza dimenticare poi il Festival di Sanremo.

Ma non solo cantante, questo perché Annalisa nel 2019 ha recitato al cinema in Babbo Natale non viene da Nord. Ed è stata anche conduttrice dal 2015 al 2019 del programma di divulgazione scientifica Tutta colpa di.. in onda su Italia 1.

Amici

Nel 2010 abbiamo visto Annalisa per la prima volta ad Amici di Maria De Filippi. Il suo talento ha conquistato tutti ed è riuscita ad arrivare fino alla fase finale del programma.

Chi ha vinto l’edizione di Amici di Annalisa? A trionfare quell’anno Virginio Simonelli, oggi noto cantautore ma anche autore di brani per Laura Pausini e non solo!

Ad Amici è tornata poi negli anni a seguire per partecipare all’edizione dedicata anche ai Big, classificandosi al quarto posto. In ogni caso ha vinto il premio della critica giornalistica della Categoria Big.

Annalisa a Sanremo

Dopo le passate esperienze, per la quinta volta Annalisa torna sul palco dell’Ariston, gareggiando di diritto tra i 26 Big di Sanremo 2021. Stavolta la Scarrone ha presentato canzone Dieci, che anticipa la riedizione del suo ultimo album Nuda, rilasciato a settembre 2020. Il brano segna anche la ricorrenza del suo decennale di carriera artistica. Si tratta di un pezzo pop ricco di immagini vivide, che parla di una relazione in crisi.

La Scarrone in merito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 dichiara:

“Quest’anno ho pensato di partecipare a Sanremo un po’ di tempo fa, nel momento in cui prendeva forma questa canzone, che è particolarmente importante. Ha un messaggio positivo, di ripartenza, di voglia di combattere. La canzone racconta di un momento mio personale, ma come in tutte le canzone poi ci possono leggere tantissime sfumature, a seconda di quello che ci vive. La mia reazione quando ho scoperto che avrei partecipato ufficialmente? È stata molto divertente. Ho ricevuto la telefonata di Amadeus mentre stavo guidando e mi sono agitata tantissimo. Ero talmente presa da questa sensazione che sono andata a sbattere contro la sbarra del telepass. Dici è un po’ la mia dichiarazione d’amore alla musica, questo amore lo condivido con il pubblico da dieci anni, non vedo l’ora di vivere questa festa con tutti quelli che avranno voglia”.

Ha raccontato. “La musica è finita” di Ornella Vanoni, è la cover scelta per la serata dei duetti. La cantante sarà sul palco insieme a Federico Poggipollini.

L’edizione del Festival viene vinta dai Maneskin.

Album e canzoni di Annalisa

In carriera Annalisa ha pubblicato diversi album e molte delle sue canzoni sono amatissime. Ecco i dischi all’attivo fino a oggi:

2011 – Nali

2012 – Mentre tutto cambia

2013 – Non so ballare

2015 – Splende

2016 – Se avessi un cuore

2018 – Bye Bye

2020 – Nuda

Bellissima, Mon Amour sono solo alcune delle canzoni divenute poi dei veri tormentoni!