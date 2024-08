Annalisa e Tananai dominano l’estate. Oggi infatti, nel giorno del compleanno della Scarrrone, il singolo Storie Brevi è stato certificato Disco di Platino.

Platino per Annalisa e Tananai

Prosegue la scalata di Annalisa al successo. Sappiamo bene che in questi mesi la Scarrone ha lavorato duramente e senza sosta e col passare del tempo è arrivata una soddisfazione dietro l’altra. Attualmente l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è in giro per l’Italia con il suo nuovo tour estivo, che terminerà tra pochi giorni e che ha collezionato numerosi sold out. Tuttavia la cantante ha già annunciato che sta pensando al suo prossimo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente. Nelle ultime ore se non bastasse l’artista ha raggiunto un record sbalorditivo.

La Scarrone infatti ha superato il miliardo di stream su Spotify, diventando così la quarta arista donna italiana a raggiungere tale obiettivo. Il disco E poi siamo finiti nel vortice nel frattempo ha raggiunto 306 milioni di riproduzioni, segno dunque che ancora oggi è tra i progetti più amati della cantante. Ma le sorprese non sono finite.

Come in molti senza dubbio sapranno proprio oggi Annalisa festeggia il suo compleanno e per l’occasione è arrivato un regalo speciale. Il singolo Storie Brevi, in collaborazione con Tananai, è infatti stato certificato Disco di Platino per aver superato le 100 mila copie vendute. La canzone dunque si conferma essere una delle hit più amate di questa estate e anche nelle prossime settimane continuerà a farci cantare e ballare.

La Scarrone intanto si gode questo momento d’oro e a lei facciamo i nostri più sinceri auguri di buon compleanno. Nel mentre ai fan ricordiamo l’atteso appuntamento fissato al 2 settembre, quando su Canale 5 andrà in onda in prima serata il concerto evento registrato lo scorso maggio all’Arena di Verona.