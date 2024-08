Le figlie Andreas Muller e Veronica Peparini, Penelope e Ginevra, sono state sommerse da offese raccapriccianti sui social. Il ballerino è intervenuto con due storie Instagram in cui ha risposto agli hater mettendoli a tacere e senza troppi giri di parole. Ecco cosa è accaduto.

La risposte di Andrea Muller alle offese che gli hater hanno fatto alle sue due figlie

Non vorremmo mai scrivere articoli del genere, cioè quelli in cui utenti social si mettono a offendere dei bambini, spesso figli di personaggi famosi. Sono notizie che ci fanno accapponare la pelle, ma che purtroppo accadono sempre più spesso e rimaniamo sconvolti dalla cattiveria e mancanza di sensibiità che hanno certe persone, se così vogliamo chiamarle.

L’ultima coppia che ha dovuto fare i conti con le offese ai propri figli è quella formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. I due ballerini a marzo sono diventati genitori delle gemelle Penelope e Ginevra. La loro è stata una gravidanza difficile e delicata che si è conclusa nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE: Lino e Maika sono tornati insieme

Di recente i due hanno mostrato le bambine sui social, in particolare mentre si trovano in vacanza. Ma purtroppo qualcuno ha voluto andare contro loro due prendendo di mira le figlie. E lo ha fatto in maniera pessima e meschina, cioè offendendo queste due dolci bambine. A quanto pare sono apparse parole come “orrende” e “down” sotto ai post del ballerino. E così Andreas Muller ha voluto rispondere, stufo e schifato per tutto questo odio.

“Due cose sono certe: che siete dei co*lioni se continuate a dire ‘orrende’ e ‘down’ alle mie figlie, ma a qualsiasi neonato in generale, perché non è sincerità bensì mancanza di sensibilità e quindi personalmente mi fate schifo”, ha scritto su una prima foto che lo ritrae insieme a Penelope e Ginevra. In una seconda foto, uno scatto di famiglia, ha invece scritto: “Secondo, queste figlie sono circondate da talmente tanto amore che ogni vostra cattiveria non può ferirle minimamente, ne ora, ne domani”.

Ci uniamo allo sfogo di Andreas Muller e condividiamo le sue parole molto forti e dirette. Perché è davvero vergognoso che si possano offendere due bambine.