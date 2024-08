Nuovo traguardo per Annalisa: in queste ore infatti la Scarrone ha superato il miliardo di stream su Spotify

Non si arresta il successo di Annalisa. Nelle ultime ore infatti per l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è arrivato un nuovo traguardo: la Scarrone ha superato il miliardo di stream su Spotify.

Nuovo traguardo per Annalisa

Ormai lo sappiamo, Annalisa è l’artista del momento. Dopo un 2023 ricco di soddisfazioni, anche in questi mesi la cantante sta dominando le classifiche con le sue canzoni e sta sfornando una hit dopo l’altra. Attualmente la Scarrone sta affrontando un lungo tour estivo, che terminerà tra qualche giorno, tuttavia le sorprese per i fan non sono ancora finite. Il prossimo 2 settembre infatti su Canale 5 verrà trasmesso il concerto evento che è stato registrato lo scorso maggio all’Arena di Verona e senza dubbio non mancheranno le emozioni.

LEGGI ANCHE: Fedez è stato avvistato in compagnia di una nota modella OnlyFans dopo il suo ultimo ricovero in ospedale (FOTO)

L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi nel mentre ha anche già annunciato di aver iniziato a pensare al suo prossimo album di inediti, che potrebbe contenere collaborazioni con diversi artisti italiani. Nelle ultime ore intanto è arrivata l’ennesima soddisfazione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Grazie agli ultimi singoli rilasciati e grazie al suo album E poi siamo finiti nel vortice, Annalisa ha superato il miliardo di stream su Spotify. Si tratta della quarta artista italiana a raggiungere questo stupefacente traguardo e di certo questa è una soddisfazione immensa per la Scarrone. Proprio l’ultimo disco della cantante ha raggiunto 306 milioni di riproduzioni, mentre il singolo Mon Amour ha totalizzato addirittura 90.7 milioni di stream.

Un successo incredibile dunque per l’ex allieva di Amici, che ormai può ritenersi più che soddisfatta del lavoro svolto negli ultimi due anni. Nel mentre solo qualche giorno fa è arrivata anche notizia che la Scarrone è l’ex allieva del talent show di Maria De Filippi più certificata di sempre. In questi giorni intanto la cantante resta concentrata sulle ultime date del suo tour e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.