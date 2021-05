Anticipazioni Daydreamer dal 17 al 21 maggio: in Can riaffiorano i ricordi

1 Daydreamer dal 17 al 21 maggio

Continua la messa in onda di Daydreamer che avviene tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 16.35 circa su Canale 5. La soap opera turca si sta avvicinando alla sua conclusione, siamo infatti agli ultimi episodi. Ma i fan di Can Yaman lo vedranno presto nella nuova serie TV, Mr. Wrong, andata in onda in Turchia lo scorso anno. Ma andiamo a vedere le anticipazioni e le trame di Daydreamer nella settimana dal 17 al 21 maggio.

Anticipazioni Daydreamer lunedì 17 maggio

Le anticipazioni di Daydreamer di lunedì 17 maggio riferiscono che Can porta Sanem su un’isola deserta fingendo che poi la sua moto d’acqua si sia rotta. In questa situazione, intanto, i ricordi iniziano a riaffiorare nella mente di Can, soprattutto la sera. I due, infatti, passano la notte insieme abbracciati sotto le stelle.

Ma vediamo cosa accadrà nelle altre puntate…