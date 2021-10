Anticipazioni Uomini e Donne del 17 ottobre: ritorna una dama che mancava da un po’

1 Anticipazioni Uomini e donne: il ritorno di Isabella

Abbiamo alcune anticipazioni della puntata del Trono Classico e di quello Over di Uomini e donne registrata domenica 17 ottobre. E ringraziamo il sito Isa e chia per tutte le notizie.

La puntata è iniziata da Gemma Galgani, chiamata al centro dello studio, e un rvm in cui la dama accusava Costabile di essere assente, poiché quando lei lo cercava lui non rispondeva mai al telefono e non le mandava messaggi di buongiorno e buonanotte. Quindi c’è stato il confronto tra i due. Il cavaliere ha detto di aver fatto nei suoi confronti gesti molto più importanti di un messaggio whatsapp. L’ha infatti invitata a Sharm, in Puglia e a passare un periodo di vacanza all’estero insieme. Gemma ha continuato con le sue ragioni e a parlare della mancanza dei messaggi.

A questo punto Costabile si è detto dispiaciuto nel dover concordare con Tina Cipollari riguardo al fatto che lei vuole chiudere per non lasciare il programma. Sull’argomento è intervenuta anche Dominique, una dama scesa per Costabile, ed è iniziato un battibecco con Gemma in cui la nuova arrivata ha tirato in ballo anche Giorgio. E questo ha fatto infuriare la Galgani. Alla fine Costabile ha detto di voler chiudere con Gemma e lei, anche un po’ spronata da Maria De Filippi, gli ha chiesto, senza troppa convinzione, di provarci di nuovo.

Ida Platano, invece, è uscita con Diego che l’ha portata a Castel Gandolfo. Si sono baciati davanti al panorama di Roma di notte e lei ha detto di essere molto felice.

Le anticipazioni di questa puntata di Uomini e donne vedono anche il ritorno di Isabella Ricci, assente per alcune puntate. E a tal proposito è stata al centro di una polemica con Biagio. Si è partiti infatti da un rvm in cui il cavaliere in camerino si è lamentato delle dame con le quali è uscito fino a questo momento. Ha detto di essersi sentito usato e ha pure fatto i conti di tutto ciò che ha speso per ogni uscita. In studio, quindi, le dame si sono risentite da queste dichiarazioni.

Isabella ha detto che Biagio non ha mai pagato una cena perché scambiava mozzarelle e formaggi con i camerieri. Rosy ha aggiunto che il cavaliere raccoglieva in giro scontrini di altri per poi darli alla redazione e farsi rimborsare. In favore di Biagio è intervenuto Armando che è andato contro Isabella tirando in ballo l’episodio della caprese. Anche Gianni Sperti è andato contro Isabella, mentre il pubblico ha rumoreggiato contro il cavaliere.

Passiamo adesso al trono classico…