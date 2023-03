Anticipazioni Uomini e donne, Federico ha finalmente fatto la sua scelta

NEWS

Debora Parigi | 7 Marzo 2023

Uomini e donne

La scelta di Federico a Uomini e donne: anticipazioni

Sono mesi che il pubblico di Uomini e donne attende la scelta di Federico e Lavinia, i due tronisti che sono lì da settembre, cioè dall’inizio di questa stagione del programma di Maria De Filippi. Se per lei ancora la strada sempre un po’ lunga, lui invece ha annunciato alcune settimane fa che era pronto per scegliere. E oggi, finalmente, le anticipazioni di Uomini e donne riportate dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Federico ha scelto.

Come ricordiamo per lui sono rimaste (da mesi) Alice e Carola, due ragazze molto diverse non solo esteticamente e per età, ma anche proprio come vissuto e come carattere. Una scelta difficile, quindi, per il tronista che ha sempre detto di essere molto indeciso. Ma per annunciare questa scelta ha atteso che oltre ad Alice anche Carola esprimesse i suoi sentimenti.

Cosa è successo quindi nella puntata di Uomini e donne registrata martedì 7 marzo? Il tronista ha avuto una sorpresa in studio e cioè la presenza della madre e della sorella. Le due donne sono scese dedicandogli una lettera in video.

Tra Alice e Carola, Federico ha scelto Carola e lei gli ha risposto di sì. Andando più nel dettaglio, il tronista ha portato degli orsacchiotti di peluche per lei e attraverso alcune scritte le ha detto che era la sua scelta. Sono quindi scesi i petali e i due si sono baciati tra gli applausi. Alice, invece, ha detto che non si aspettava di essere la scelta. Le tremava la voce e ha anche pianto. È andata via salutando sia Federica che Maria.

Questa puntata dovrebbe andare in onda tran la fine della prossima settimana e l’inizio della successiva. Vi diremo meglio la data esatta. Continuate a seguirci per il resto della anticipazioni di Uomini e donne.