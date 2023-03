NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Marzo 2023

La nuova fidanzata di Eros Ramazzotti

Negli ultimi mesi si è a lungo parlato di Eros Ramazzotti. Come sappiamo l’amato cantante infatti è riuscito a costruire un bellissimo legame con la sua ex moglie Michelle Hunziker e a oggi i due sembrerebbero essere più affiatati che mai. Ma non solo. Nel mentre la primogenita dell’artista, Aurora, ha annunciato di essere in dolce attesa e a breve darà alla luce il suo primo figlio, che secondo le indiscrezioni potrebbe portare proprio il nome di nonno Eros. Come se non bastasse qualche settimana Ramazzotti è anche finito al centro del gossip e del pettegolezzo, quando è stato paparazzato per le vie di Milano insieme a una misteriosa donna di cui non si conosce l’identità. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha riportato il cantante al centro dell’attenzione mediatica.

Con una storia pubblicata sui social infatti Eros è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Ramazzotti ha postato un dolce scatto mentre bacia la sua compagna, di cui al momento nessuno conosce l’identità. Ad accompagnare l’immagine poche semplici parole: “Auguri amore mio”. Attualmente non è chiaro se la donna in questione sia la stessa che è stata beccata insieme al cantante qualche settimana fa, tuttavia sta di fatto che a oggi Eros ha ufficializzato la sua nuova relazione.

Nel mentre solo qualche mese fa, nel corso di un’intervista, Eros Ramazzotti ha parlato della ritrovata unione con Michelle Hunziker, e in merito ha affermato:

“Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere”.