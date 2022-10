Chi è Federico Nicotera di Uomini e Donne? Età e Instagram

Andiamo a scoprire tutto ciò che sappiamo su Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne: dall’età, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social, su Instagram e molto altro ancora. Partiamo per ordine e vediamo tutto ciò che lo riguarda più da vicino.

Chi è Federico Nicotera

Federico Nicotera età e biografia

Vediamo cosa sappiamo a proposito della biografia di Federico Nicotera. Il nuovo tronista di Uomini e Donne nasce a Roma nel 1997. Non siamo in grado di dirvi la data di nascita completa. La sua età è di 25 anni.

Non conosciamo l’altezza e il peso del tronista del dating show.

Ancora riguardo la biografia possiamo dirvi che Federico lavora come ingegnere aeronautico. Ma prima di parlare della carriera, vediamo cosa sappiamo, invece, della sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Federico Nicotera sappiamo che vive insieme a sua madre, suo fratello e alle due sorelle minori. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha svelato di non avere da anni rapporti con suo padre, che li ha abbandonati quando lui era piccolo.

Ciò ha portato Federico a crescere in fretta, e a riguardo ha affermato: “La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. […] La mia famiglia è composta da mia madre, da mio fratello e dalle mie due sorelle più piccole.

Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo, è una forza della natura. Io e mia sorella abbiamo un rapporto magico, viviamo in simbiosi. Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Sono anni che non uso la parola “papà”. Scegliere di non avere come riferimento un padre è una cosa che ti segna. Ho dovuto prendermi cura della mia famiglia”.

Sappiamo che in passato Federico Nicotera di Uomini e Donne ha avuto una storia con una ragazza di nome Flaminia, ma che da diverso tempo è single.

Andiamo a vedere ora dove è possibile seguirlo sui social e su Instagram.

Dove seguire Federico Nicotera: Instagram e social

In molti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Federico Nicotera sui social e in particolare su Instagram.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha naturalmente un profilo attivo, che tuttavia nei prossimi mesi non potrà usare.

Come sappiamo infatti ai tronisti non è permesso usare i social durante il loro percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi.

Vediamo ora cosa sappiamo sulla carriera e sul suo lavoro del tronista.

Carriera e lavoro di Federico di Uomini e Donne

Come già annunciato, Federico Nicotera lavora come ingegnere aeronautico. Proprio in merito alla sua professione il nuovo tronista di Uomini e Donne dichiara: “Mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità.

Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima”.

Ma andiamo a scoprire di più sull’arrivo di Federico a Uomini e Donne.

Federico Nicotera a Uomini e Donne

Nel 2022 per Federico Nicotera arriva una grande opportunità, quando viene scelto come tronista della nuova edizione di Uomini e Donne, in partenza martedì 20 settembre. Al suo fianco a sedere sulle poltrone rosse ci saranno Lavinia Mauro Frontera, Federica Aversano e Federico Dainese.

Ma che tipo di ragazza cerca Federico a Uomini e Donne? Ecco cosa svela lui nel suo video di presentazione:

“Sono una persona esigente. Ho un lato del carattere che è un po’ fumantino, tendo a sbroccare. Sono una persona di base buona, di cuore. Accanto a me voglio una donna forte, con la propria identità, che sappia cosa vuole nella vita, per lei devo rappresentare un valore aggiunto. Una donna che possa starmi vicino, che sia presente con me, ma che allo stesso tempo mi sfugga. Il mio sogno è quella di costruire una famiglia da giovane”.

Vediamo infine cosa sappiamo sul percorso di Federico a Uomini e Donne.

Il percorso di Federico a Uomini e Donne

Federico Nicotera inizia il suo percorso a Uomini e Donne martedì 20 settembre. Riuscirà il tronista a cercare la sua anima gemella? Non resta che attendere per scoprirlo.

Al momento il tronista sta facendo la conoscenza delle varie corteggiatrici giunte per lui.

(IN AGGIORNAMENTO)

