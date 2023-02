Anticipazioni Uomini e donne, uno dei tronisti annuncia la scelta

NEWS

Debora Parigi | 11 Febbraio 2023

Uomini e donne

Cosa è successo a Uomini e donne: le anticipazioni dell’11 febbraio

Questo pomeriggio, sabato 11 febbraio, si è svolta una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Ancora nessuna scelta da parte dei tronisti arrivati a settembre, cioè Federico e Lavinia. E a tal proposito partiamo proprio da loro.

Federico è andato a riprendere Carola il giorno successivo alla puntata. Si è recato al suo hotel, ma non l’ha trovata. L’ha chiamata sul telefono della redazione, ma non ha risposto all’inizio. Poi ha risposto con un “ma che vuoi?”. I due hanno quindi discusso, Lui l’ha accusata di farsi i cavoli suoi per Roma mentre lui voleva parlarle. Lei ha avuto da ridire su quello che aveva fatto in puntata. Così il tronista ha concluso la chiamata dicendole che sapeva dove trovarlo, cioè in trasmissione.

In studio Carola è stata molto attaccata, tutti sono andati contro di lei. La corteggiatrice ha detto di non voler più rimanere. E ha detto a Federico che era andato a riprenderla solo per pulirsi la faccia per tutte le cose che aveva detto. Tutti hanno quindi iniziato a dirle che è interessata solo ai social e che di Federico non le importa. Gianni Sperti, soprattutto, è andato contro di lei. Carola ha risposto affermando che le sono venuti i dubbi perché lui è andato a riprenderla il giorno dopo e non subito.

Comunque successivamente Carola ha confessato il suo sentimento per Federico, ma Maria ha dubitato sul fatto che lei voglia costruirsi qualcosa di serio. Il tronista ha detto che in ogni caso lui farà di testa sua e così ha scelto di ballare con lei. Nel momento in cui c’è stato questo ballo, Alice è uscita per un attacco d’ansia. Dopo una ventina di minuti Maria ha chiesto a Federico come stesse e lui, pensando ad Alice, si è alzato per andare da lei fuori. A quel punto Carola si è alzata dicendo che non aveva senso che lei restasse senza lui lì, così Tina si è scagliata contro di lei.

La notizia è che comunque Federico ha annunciato che giovedì prossimo (giorno di registrazione) farà la sua scelta.

Passiamo adesso a Lavinia e al Trono Over…