Anticipazioni Uomini e donne, torna una famosa ex tronista che Armando e Riccardo già si contendono

1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over

Ieri pomeriggio, lunedì 24 ottobre, c’è stata una nuova registrazione del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. E subito siamo venuti a sapere di una nuova dama seduta nel parterre, un volto che il pubblico dl dating show conosce molto bene.

Stiamo parlando di un’ex tronista e cioè Antonella Perini. Per ricordarla sul trono dobbiamo tornare alla stagione 2006/2007 e accanto a lei c’era Susan Elmi. Antonella concluse il suo percorso scegliendo Marco Meloni, ma lui le rispose “no”. A distanza di molti anni, quindi, è tornata a Uomini e donne sedendosi, ovviamente nel parterre, e pare che due cavalieri l’abbiano già notata e quindi se la stiano contendendo. I cavalieri in questione sono Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Proprio quest’ultimo ha fatto un ballo con lei.

Continuiamo le anticipazioni di Uomini e donne con la storia di Ida e Alessandro che però vede l’intromissione anche di Riccardo e Roberta (e il commento di Armando). I due continuano ad uscire, ma c’è stata una discussione molto accesa tra Ida e Roberta, poiché quest’ultima si è intromessa nella loro storia. A tal proposito, Maria ha mandato un filmato in cui Roberta e Riccardo, dietro le quinte, sparlavano di Alessandro e Ida. Quando quindi lui è entrato in studio per raccontare che si è sentito con Gloria, è successo il devasto. Ida, infatti, voleva abbandonare lo studio e si è messa a piangere, accusandolo di essere una persona a cui piace far soffrire gli altri. Così Riccardo e Ida hanno litigato pesantemente

È intervenuto anche Armando che è andato contro Alessandro dicendogli che non ha reazioni. Lui ha quindi detto che adesso vuole vedere come si comporterà Ida con Riccardo. Roberta, a questo punto, gli ha detto che è cieco se non vede che tra loro due c’è ancora un sentimento. Anche Gloria si è detta d’accordo sul fatto che Riccardo abbia il cuore impegnato per Ida. Armando ha accusato Alessandro di ritornare su Roberta perché ha visto che Ida è ancora presa da Riccardo. Mentre secondo Roberta, Alessandro è in trasmissione solo per visibilità ed è sicura che preferirebbe lei se dovesse scegliere tra lei o Ida.

Vediamo adesso cosa è successo al Trono Classico…