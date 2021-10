Anticipazioni Uomini e donne del 30 ottobre, scendono i petali per una coppia ma lui ci ripensa

Anticipazioni Uomini e donne registrazione di sabato

Sia venerdì che sabato, 30 e 31 ottobre, ci sono state due nuove registrazioni del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo Uominiedonneclassicoeover. Soprattutto ci occupiamo di quanto accaduto sabato.

Partiamo da Gemma Galgani che è stata al centro di varie discussioni. Infatti, se venerdì la dama ha scelto di chiudere con il cavaliere Costabile, ieri ha detto di essere ancora presa da lui. Non sono quindi mancate discussioni, specialmente con Tina Cipollari.

Non è stata risparmiata dagli attacchi nemmeno Isabella che ultimamente non sembra più trovare l’appoggio nemmeno di Gianni Sperti. Per ora solo Tina è dalla sua parte, ma, come detto, continua a ricevere attacchi soprattutto da parte di Armando.

Arriviamo adesso alle anticipazioni di Uomini e donne riguardanti Ida Platano. Come sappiamo, la dama bresciana sta uscendo con Diego. Tra i due c’è molta complicità, si piacciono tanto e nella registrazione di ieri sono arrivati a decidere di voler lasciare la trasmissione insieme. Hanno quindi sorpreso tutti i presenti in studio, comunque felici di questo.

Come richiesto dalla dama, sono stati fatti scendere i petali, come una vera e propria scelta del Trono Classico. I due quindi stavano per uscire dallo studio, ma prima di questo lei ha voluto chiarire la lite avvenuta con Tina nella registrazione del giorno precedente. A questo punto Diego si è sentito molto escluso, messo da parte quando invece avrebbero dovuto godersi il momento. Così si è rivolto a Maria e le ha detto che voleva risedersi nel parterre. Quindi alla fine non sono più usciti e lui è scoppiato in lacrime.

Un vero colpo di scena, quindi vedremo nelle prossime puntate come andrà a finire. Sul Trono Classico invece non abbiamo notizie. Vi avvertiamo che domani, lunedì 1 novembre, Uomini e donne non andrà in onda per via del giorno di festa.

