A Citofonare Rai 2 Albano si difende dalle accuse

Il ritiro di Albano Carrisi a Ballando con le Stelle durante la puntata di ieri ha suscitato grande clamore. Il cantante ha deciso di abbandonare a causa dell’infortunio che ha coinvolto la sua insegnante Oxana Lebedew prima dell’avvio del programma. La ballerina, però, nonostante tutto in queste prime puntate l’ha accompagnato nelle varie performance.

Ieri sera, però, Albano ha deciso di fare un passo indietro e ritirarsi momentaneamente dalla gara, almeno fino a che Oxana non recupererà: “Questa cosa l’avevo paventata ed alla mia ballerina gliel’ho detto poco fa, ma è giusto dirlo: io vorrei che lei [la sua ballerina, ndr] andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei”

Ha spiegato Albano Carrisi, che ha preso a cuore quanto successo. Alcuni utenti del web, però, sostengono che in realtà l’artista avrebbe lasciato a causa del tour in Polonia (in realtà posticipato al 25 novembre 2022). Per tale ragione nella giornata odierna il cantante di Cellino San Marco è intervenuto a Citofonare Rai 2, trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura. Qui si è difeso dalle varie accuse e replicato:

«Signori falsi social sappiate che io ho solo una televisione il giorno 5 a Santiago di Compostela e il 6 potevo restare qua, come altre volte ho fatto nelle precedenti puntate”, ha precisato Albano.

«E ho solo quello e lo difendo! Io non lascio per le ragioni che voi state millantando, ma lascio per una ragione ben precisa, che ho ben spiegato. E lo farei 1000 volte, perché io sono per l’umanità. Quella ragazza ha bisogno di umanità e che qualcuno si prenda la responsabilità di dire “ora fermati e vai a curarti”. E io signori social sono pronto a rispondervi con la mia faccia a tutte le domande che voi mi farete. La mia coscienza è stra pulita. Sappiatelo», ha detto Albano dispiaciuto per quanto detto sul suo conto.

Così Albano ha chiuso la questione, spiegando di essere pronto anche a rispondere sui social a tutti coloro che hanno delle domande a riguardo.

