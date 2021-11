Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Nicole in lacrime, Ciprian non si presenta in studio

1 Anticipazioni Uomini e sonne: il trono di Roberta

Ieri sera, venerdì 5 novembre, si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo come sempre Uominiedonneclassicoeover. Partiamo suibito dal Trono Over e da Gemma Galgani. Nonostante la chiusura di un paio di registrazioni fa, la dama è ancora interessata a Costabile e anche in questa puntata si è seduta al centro dello studio con lui. Questo ha portato ad una discussione con Tina Cipollari, ma sono state più pacate rispetto ad altre volte.

Per quanto riguarda Ida e Diego, hanno di nuovo discusso e alla fine sono usciti dallo studio ognuno per conto proprio. Marcello, invece, ha chiuso la conoscenza con Jessica. Per lui sono però scese tre signore.

Le anticipazioni di Uomini e donne parlano adesso dei tronisti. Per prima cosa vi raccontiamo di Roberta. Ha fatto una prima esterna con Luca, il quale le ha mostrato alcune foto di lui da piccolo con sua mamma. Le ha quindi parlato del periodo di depressiome e alla fine è scattato il bacio. In studio lui ha detto di essere molto contento, ma Maria De Filippi gli ha fatto subito notare che la tronista è uscita anche con il suo rivale. Eccoci quindi all’esterna di Roberta con Samuele. Sono andati a cena fuori e lei si è mostrata in imbarazzo, ma in senso positivo. Si sono abbracciati e lui le ha rivelato il desiderio di volerla baciare. E così c’è stato il bacio anche con lui.

Tornati in studio, ovviamente Luca ci è rimasto male e ha detto di sentire come se lei non avesse dato peso alla loro esterna, avendo visto prima lui e poi Samuele. La tronista ha spiegato che con Luca si vede bene in tutte le circostanze, mentre Samuele la incuriosisce di più perché sente che le mancano dei pezzi ancora da svelare. Ha aggiunto che il suo interesse è forte verso entrambi ed è quindi confusa su cosa fare e chi scegliere. Quando poi Maria le ha chiesto con chi volesse ballare, lei ha scelto Samuele.

Passiamo adesso all’altra tronista…