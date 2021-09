Chi è Roberta Ilaria Giusti di Uomini e donne? Età e Instagram

Tutte le informazioni su Roberta Ilaria Giusti, tronista di Uomini e donne per la stagione 2021/2022, dalla sua biografia alla vita privata e dove seguirla sui social.

Conosciamo meglio chi è Roberta Ilaria Giusti, una delle troniste della stagione 2021/2022 di Uomini e donne. Roberta è nata a Roma nel 1999. Non sappiamo la sua data di nascita esatta, ma sappiamo che ha 21 anni di età, quindi probabilmente è nata nei mesi finali dell’anno. Non conosciamo il suo segno zodiacale e non abbiamo nemmeno informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha vari sul suo corpo ed ha anche alcuni piercing.

La famiglia di Roberta è formata da sua madre e dalle sue due sorelle alle quali è legatissima. Il padre purtroppo è morto quando lei aveva solo 14 anni. È stato un dolore immenso che all’inizio l’ha fatta molto chiudere in se stessa senza riuscire ad affrontarlo con nessuno. Col tempo ha capito che dai dolori non si può sfuggire, ma imparare a conviverci per tutta la vita.

Ad oggi il pensiero di assomigliare a suo padre la rende orgogliosa e felice. Sua madre è la persona che stima più al mondo e la sente minimo tra volte al giorno. Non attacca mai al telefono se prima non le ha detto “ti voglio bene”.

Grazie ai sacrifici della sua famiglia e a vari lavoretti saltuari, all’età di 18 anni Roberta Ilaria Giusti è riuscita ad andare via di casa e a trasferirsi nella capitale per studiare all’università. Così il 22 luglio del 2021 si è laureata in Lingue e letterature straniere. Di quel giorno il ricordo più bello che ha è l’immagine di sua madre che le mette la corona in testa. Inoltre sa che quel giorno, anche se non era presente, il padre l’ha aiutata e protetta dall’alto. Ed è proprio a lui che ha dedicato questo traguardo.

Vita privata

Roberta Ilaria Giusti si definisce una ragazza molto schietta e sincera. La caratteristica di cui va più fiera è il fatto di essere limpida. È infatti molto spontanea e diretta e dice sempre la verità. È molto puntigliosa, pesa i gesti e le parole e non lascia mai nulla al caso. Roberta è anche una ragazza sensibile e di questo suo lato è molto gelosa.

Non teme il giudizio delle persone e chi la conosce veramente sa che persona è. L’orgoglio è una caretteristica che non le appartiene e non le piace nemmeno nelle altre persone. Perché ritiene che la capacità di riconoscere i propri sbagli e di saper chiedere scusa sia una forma di forza e di intelligenza, e non di debolezza.

Parlando della sua vita privata e amorosa, non abbiamo informazioni riguardo le sue relazioni passate. Nel video di presentazione a Uomini e donne Roberta Ilaria Giusti ha detto che in amore ha sempre dato tanto. Le piacerebbe trovare un ragazzo con cui per una volta potesse concedersi il lusso di sentirsi vulnerabile e fragile senza vergognarsene. Vorrebbe qualcuno che si prendesse cura di lei e avesse le spalle larghe. Ha bisogno di potersi fidare.

Dove seguire Roberta Ilaria Giusti: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Roberta Ilaria Giusti, è possibile seguirla sui social? La risposta è ovviamente sì e a tal proposito segnaliamo il suo profilo Instagram.

Si tratta di un profilo molto semplice, tipico di una ragazza della sua età senza grilli per la testa. Ci sono molte foto di Roberta da sola o con le sue amiche e anche con la sua famiglia.

Ci sono scatti di viaggi, uscite e anche della sua laurea.

Roberta Ilaria Giusti a Uomini e donne

Per la prima parte della stagione 2021/2022, Roberta Ilaria Giusti è una dei nuovi tronisti di Uomini e donne. Accanto a lei troviamo Andrea Nicole Conte, Joele Milan e Matteo Fioravanti.

Per lei questa è la prima esperienza televisiva e in generale nel mondo dello spettacolo. E ha deciso di partecipare proprio per trovare un ragazzo giusto per lei. Cerca un uomo con una forte personalità e dal carattere riconoscibile. Deve avere tantissima pazienza con lei. Pensa che non potrebbe andare d’accordo con uno che ha il suo stesso carattere. Non le piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi.

Il percorso di Roberta a Uomini e donne

L’avventura di Roberta Ilaria Giusti a Uomini e donne ha inizio dalla prima puntata della stagione, in onda lunedì 13 settembre.

