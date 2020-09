Anticipazioni Uomini e donne dell’11 settembre: Gemma Galgani torna single

1 Anticipazioni Uomini e donne Trono Over: Gemma Galgani di nuovo single

Nella giornata di venerdì 11 settembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne e le anticipazioni, per le quali ringraziamo il sito Il Vicolo delle News, partono come sempre dal trono Over. Per la precisione ad aprire la puntata sono, come ormai di consueto, le vicende di Gemma Galgani che occuoano tra l’altro gran parte della prima puntata che poi va in onda.

Per prima cosa è stato mandato un video riassuntivo della registrazione precedente, seguito dalle consuete lamentele della dama nel confessionale. Ovviamente Tina Cipollari ha fatto le sue solite facce perplesse, poiché anche lei era al centro delle confessioni della dama. Poi è entrata in studio per raccontare come procedeva la sua conoscenza con Paolo, il cavaliere dai lunghi capelli arrivato nel programma proprio per corteggiare lei. I due, al centro dello studio, hanno raccontato che si sono scambiati un bacio “umido” (così lo hanno definito). Ma hanno deciso di chiudere definitivamente la conoscenza perché non è scattato nulla e non c’è stata nessuna intimità, nessun rapporto intimo.

Nel dettaglio le anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne di oggi, riferiscono che Gemma si è soprattutto lamentata del fatto che Paolo non manda molti messaggi. Così Tina è scatta e ha attaccato duramente la dama dicendo che le sue storie hanno sempre lo stesso finale. È quindi nato un siparietto molto trash tra le due donne.

La Galgani si è trovata di nuovo senza corteggiatori. Mentre Nicola ne ha subito approfittato per scusarsi con lei e le ha offerto una rosa bianca. Ha detto che la volta prima non l’aveva salutata e non è educato comportarsi in questo modo. Gemma tornerà sui suoi passi con Nicola?

Passiamo alle anticipazioni del resto della registrazione…