Dopo averci fatto fare un tour virtuale della sua casa nel bosco, Antonella Clerici oggi ha voluto mostrare più nel dettaglio la sua cucina. La conduttrice ha deciso di far vedere ai fan il suo rifugio che è un vero e proprio paradiso. E adesso si sta preparando anche al Natale.

La cucina di Antonella Clarici nella sua casa nel bosco

C’è un rifugio, immerso nel bosco, in cui Antonella Clerici vive con la sua famiglia ed è il suo angolo di paradiso. Una casa che è un vero e proprio gioiello, sembra uscita da una favola. Ed è qui che la conduttrice ricarica le batterie, vi ha passato il periodo di degenza dopo l’operazione e si prende i suoi momenti di benessere.

Oggi, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno, ha deciso di di mostrare ai suoi fan con un video una parte di questa casa e in particolare la cucina, luogo che ama tantissimo. E dalle immagini possiamo notare che è davvero grande. C’è una bella isola al centro della stanza in legno attaccata a un tavolo arricchito da sgabelli in stile un po’ urban. E l’ambiente è davvero luminoso.

La bellezza di questa stanza è poi il panorama. Infatti la cucina della casa nel bosco di Antonella Clerici affaccia direttamente sul bosco. E proprio lei fa notare che vede tutto quel bel verde. Infatti su due lati della stanza ci sono molte finestre grandi una accanto all’altra. E poi da una portafinestra si va su un bel terrazzo. “La mattina io esco qui e guardo un po’…vedo il tramonto, vedo la luce”.

Attendiamo quindi di vedere come la Clerici addobberà tutto per Natale perché siamo davvero molto curiosi. La conduttrice aveva già mostrato tutta la sua casa in un precedente video in cui avevamo visto, oltre alla cucina, anche una bella libreria e soprattutto lo spazio esterno davvero immenso.