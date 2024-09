Da alcuni anni Antonella Clerici vive in una cosa in collina immersa nella natura e adesso l’ha mostrato con un breve tour

A distanza di alcuni anni da quando vi si è trasferita, Antonella Clerici ha mostrato per la prima volta sui social un po’ della sua “casa nel bosco”, cioè il luogo immerso nella natura in cui vive col compagno, la figlia e molti animali. Con un video possiamo vedere alcuni luoghi di questa casa che sembra veramente magica.

Un primo sguardo alla “casa nel bosco” di Antonella Clerici

Da alcuni anni Antonella Clerici ha deciso di lasciare la vita frenetica e cautica della città per trasferirsi in un luogo più tranquillo, rilassante e immerso nel verde. Per la conduttrice è un vero e proprio rifugio e lei la chiama infatti la sua “casa nel bosco”. Fino a questo momento non l’eveva mai mostrata, ma adesso l’ha fatto con un primo video pubblicato sul suo profilo Instagram nel quale ci dà un assaggio della sua dimora.

C’è una piscina immersa nella natura, un patio con un dondolo dove trascorrere le serate più miti e una serra dove custodisce piante e fiori. Nella casa a due piani c’è anche una ricca libreria e una grande cucina in legno in stile country chic. In lontananza, inoltre, si vedono anche dei cavalli e si percepisce la presenza di una stalla.

“Sapete quanto ami la natura, gli animali e il bosco! Ecco perché voglio aprire le porte della casa nel bosco per farvi entrare in quello che per me è il mio luogo del cuore!”, ha scritto Antonella Clerici per accompagnare il video. E in queste prime immagini possiamo già percepire la tranquillità del luogo. Qui lei vive col compagno Vittorio Garrone, sua figlia, Maelle Martens, nata dalla relazione con Eddy Martens, e i tre cani di famiglia: Argo, Simba e Pepper.

LEGGI ANCHE: Caterina Balivo festeggia le 200 puntate de La Volta Buona con un abito che omaggia Taylor Swift

La casa che si trova ad Arquata Scrivia, un piccolo comune nelle colline del Piemonte, in provincia di Alessandria. Di questo luogo ne ha parlato molte volte, in particolare dopo l’intervento d’urgenza a cui si è sottoposta prima dell’estate. E disse che avrebbe passato proprio in questa casa la sua convalescenza, un luogo perfetto per guarire meglio.