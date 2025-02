Tra le conduttrici più apprazzate della TV, Antonella Clerici ha una grande carriera alle spalle. E scopriamo anche la sua vita privata e i social.

Chi è Antonella Clerici

Nome e cognome: Antonella Clerici

Data di nascita: 6 dicembre 1963

Luogo di nascita: Legnano

Età: Antonella ha 61 anni

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1,65 m

Professione: conduttrice televisiva

Compagno: Antonella è legata sentimentalmente a Vittorio Garrone

Figli: Antonella ha una figlia che si chiama Maëlle

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @antoclerici

Antonella Clerici età, altezza e biografia

Andiamo a vedere dov’è nata, dove abita e quanti anni ha Antonella Clerici attraverso le informazioni sulla sua biografia. Antonella è nata a Legnano il 6 dicembre 1963. Ha quindi 61 anni di età ed è del segno zodiacale del Sagittario. La sua altezza è di 1,65 m, ma non abbiamo informazioni sul suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Parlando della sua famiglia, Antonella è figlia di Giampiero, proprietario di un colorificio, e Franca, casalinga. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in provincia, ambiente che successivamente ha affermato preferire alla città.

Riguardo gli studi che ha fatto, dopo il diploma classico si è iscritta all’Università degli Studi di Milano laureandosi con lode in Giurisprudenza. Il suo sogno era quello di diventare Magistrato, quindi non si aspettava di trovare il suo futuro lavorativo in TV.

Vita privata

Adesso vediamo la vita privata di Antonella Clerici, quindi se è sposata o no, i figli e a che età è diventata madre.

Antonella si è sposata a Legnano nel marzo del 1989 con Giuseppe Motta, ex giocatore di basket, dal quale si è separata nel 1991. Successivamente ha avuto una relazione con il collega Massimo Giletti.

Nel 2000 ha sposato a New York il produttore discografico Sergio Cossa, da cui ha divorziato cinque anni dopo. Successivamente è stata legata per tre anni a Paolo Percivale, un ufficiale di marina mercantile.

Dal 2007 ha avuto una relazione con Eddy Martens, dal quale ha avuto una figlia, Maëlle, nata nel 2009. Quindi la Clerici è diventata mamma all’età di 45 o 46 anni. La relazione tra i due si è conclusa nel 2016. Oggi Antonella Clerici è legata all’imprenditore Vittorio Garrone.

Riguardo la vita privata di Antonella Clerici, dobbiamo parlare anche di una malattia che la riguardo, un tumore per l’esattezza. Infatti nel 2024 è stata operata d’urgenza per una cisti ovarica che poi si è rivelata essere un tumore. Da tempo è ambasciatrice della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. nel 2024 viene Inoltre si professa cattolica e devota a Carlo Acutis.

Dove seguire Antonella Clerici: Instagram e social

Parlando dei social di Antonella Clerici, vi segnaliamo subito il suo profilo Instagram che vanta oltre 1 milione di follower.

Qui la conduttrice posta contenuti inerenti il suo lavoro, ma anche la sua vita privata. In particolare i fan sono incuriositi dalle sue ricette e dalla sua “casa nel bosco” che sembra uscita da una fiaba.

Carriera

Parliamo adesso della carriera televisiva di Antonella Clerici che è iniziata con le prime esperienze durante gli studi universitari. A tal proposito ha esordito a Telereporter nel 1985 come annunciatrice televisiva.

Dribbling e Domenica Sprint

Dal 1989 al 1995 si è fatta notare conducendo Dribbling su Rai 2 insieme a Gianfranco De Laurentiis Dal 1990 ha condotto Domenica Sprint insieme a Gianfranco De Laurentiis e Giorgio Martino fino al 1996, e poi con il giornalista Marco Mazzocchi nella stagione 1996-1997.

Dal 15 giugno 1992 ha condotto al pomeriggio su Rai 2 la rubrica Ristorante Italia. E dal 5 ottobre dello stesso sempre al pomeriggio su Rai 2 ha condotto Segreti per voi.

Sanremo Giovani

Martedì 23 febbraio 1993 ha curato i collegamenti del Festival di Sanremo con la giuria demoscopica di Genova. Mentre ad ottobre dello stesso anno ha curato i collegamenti con le giurie di Sanremo Giovani.

Nel 1995 Antonella Clerici ha partecipato a Telegoal, su Rai 2. Inoltre ha esordito su Rai 1 conducendo la serata speciale Mediterranea 95. Ha anche condotto un’edizione del Circo bianco sempre su Rai 1, nella stagione 1995-1996.

Unomattina

Nel 1997 ha condotto in prima serata su Rai 1 il Premio Regia Televisiva affiancando Daniele Piombi e Federica Panicucci. E lo ha condotto anche nel 1999. Per i Mondiali di calcio 1998 ha presentato da Parigi Occhio al mondiale, con Giorgio Tosatti e Gian Piero Galeazzi. Ha inoltre condotto per due stagioni dal 1997 al 1999 Unomattina al fianco di Luca Giurato.

Domenica In

Nella stagione 1998-1999 ha fatto parte del cast della Domenica In condotta da Fabrizio Frizzi, insieme a Gian Piero Galeazzi, Donatella Raffai, Luisa Corna, Mara Carfagna ed Emanuela Aureli. Questa edizione le ha permesso di riscuotere una grande popolarità. Tra l’altro ha condotto il programma nella stagione 2001-2002, insieme a Carlo Conti, Mara Venier ed Ela Weber, non ottenendo però il successo sperato

Nella stagione 1999-2000 la Clerici è passata per un breve periodo a Mediaset, dove ha condotto lo speciale Ma quanto costa? su Rete 4, la striscia quotidiana Telegatti story e A tu per tu su Canale 5 con Maria Teresa Ruta.

La prova del cuoco

Nell’ottobre del 2000 Antonella Clerici è tornata in Rai arrivando al successo più grande. Infatti le fu affidata la conduzione del programma gastronomico La prova del cuoco. Quindi vi è stata dal 2000 al 2008 (sostituita da Elisa Isoardi) e vi è poi tornata dal 2010 al 2018.

Prima ha anche presentato, insieme a Marco Mazzocchi, lo spettacolo Campioni per sempre: Galà dello Sport 2000.

Ha condotto anche per due edizioni la serata speciale Oscar del vino. E poi il nuovo show Adesso sposami, riuscendo a contrastare in ascolti il concorrente C’è posta per te condotto da Maria De Filippi.

Sanremo 2025

Nel febbraio 2005 Antonella Clerici ha affiancato Paolo Bonolis alla conduzione del Festival di Sanremo 2005, insieme a Federica Felini.

Il treno dei desideri

Un altro show molto seguito con la Clerici alla conduzione è stato Il treno dei desideri, in onda per otto puntate su Rai 1 a partire da gennaio 2006 e fino al 2008.

Affari Tuoi

Nel marzo 2006 ha preso la conduzione del gioco Affari tuoi fino a giugno, diventando l’unica donna ad aver presentato tale trasmissione.

Ti lascio una canzone

Dal 2008 al 2012 ha condotto il nuovo show Ti lascio una canzone. E lo ha fatto anche nel 2014 e nel 2015.

Nel 2008 e nel 2009 ha condotto Tutti pazzi per la tele. Sempre nel 2009 ha doppiato Biancaneve nella versione italiana del film d’animazione Biancaneve e gli 007 nani.

Sanremo 2010

Nel 2010 Antonella Clerici ha condotto il Festival di Sanremo, risultando così la quarta donna ad aver condotto il Festival dopo Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura.

Nel 2011 ha aperto il Festival di Sanremo, passando il testimone e la conduzione a Gianni Morandi. Dal 21 aprile 2012 per quattro puntate di sabato sera ha condotto il people show È stato solo un flirt?.

Ad aprile del 2012 la Clerici è tornata in prima serata con il people show Senza parole. Nel 2017, invece, ha condotto sempre in prima serata il talent show canoro Standing Ovation. Dal 16 febbraio al 16 marzo 2018 ha condotto Sanremo Young, in diretta dal teatro Ariston di Sanremo.

Portobello

Dal 27 ottobre 2018 Antonella è stata alla guida di Portobello, remake dello storico programma televisivo condotto da Enzo Tortora, dove è stata affiancata da Carlotta Mantovan, Paolo Conticini e Arcangelo Giustino.

Zecchino d’oro

Nella stagione televisiva 2019-2020 Antonella Clerici ha condotto la sessantaduesima edizione dello Zecchino d’oro e la festa di Natale Telethon.

Sanremo 2020

Un ritorno al Festival per la Clerici è stato a febbraio del 2020 come co-conduttrice della 4ª serata del 70º festival di Sanremo di Amadeus.

È sempre mezzogiorno

Dal 28 settembre 2020 è tornata nella sua fascia storica del mezzogiorno, conducendo il nuovo programma È sempre mezzogiorno.

The Voice Senior

Nella stessa stagione è stata anche impegnata a condurre il nuovo programma, intitolato The Voice Senior, uno spin-off di The Voice of Italy attualmente ancora in onda.

The Voice Kids e The Voice Generation

Dal 2023 la Clerici conduce anche The Voice Kids e poi The Voice Generations.

Sanremo 2025

L’11 febbraio 2025 abbiamo un altro ritorno di Antonella Clerici sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrice della prima serata al fianco del direttore artistico Carlo Conti e di Gerry Scotti.