Edoardo Gullino, ex tentatore di Temptation Island ripreso a ballare con Yulia Bruschi a Capodanno, ha pubblicato una storia ambigua su Instagram che potrebbe essere legata proprio alle voci di un flirt tra loro.

La reazione dell’ex tentatore di Temptation Island al GF e Yulia

Edoardo Gullino, uno dei tentatori dell’ultima edizione di Temptation Island, è finito sotto i riflettori dopo che, a Capodanno, è stato ripreso in un video mentre ballava con Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, attualmente fidanzata con Luca Giglioli, conosciuto nella casa.

Il video aveva fatto nascere voci su un presunto tradimento di Yulia ai danni del suo compagno. Tuttavia, la ragazza aveva subito smentito queste voci, chiarendo che non era successo assolutamente nulla di compromettente con Gullino.

Durante la puntata di Grande Fratello andata in onda ieri sera, il programma ha deciso di mostrare quelle immagini a Giglio, facendogli ascoltare anche la versione di Yulia. La reazione di Giglio è stata inaspettata, dimostrando un grande livello di fiducia nei confronti della sua compagna.

Non ha dubitato delle sue parole neanche per un secondo e ha confermato di credere pienamente alla sua versione dei fatti, rispondendo serenamente alle immagini mostrate dal programma.

Ore dopo la messa in onda, Edoardo Gullino ha postato una storia su Instagram, in cui ha inserito l’emoji di un clown. Questo gesto non è passato inosservato e ha scatenato diversi interrogativi sul web.

Edoardo Gullino Instagram

Per alcuni, l’emoji rappresenterebbe un’ammissione che qualcosa tra lui e Yulia potrebbe essere davvero successo, alimentando ulteriormente le voci di un flirt.

Altri, invece, hanno interpretato il clown come un messaggio indirizzato al programma, ritenendo che il Grande Fratello abbia trattato la vicenda in maniera poco appropriata.

Indipendentemente da Capodanno e da quest’ultima mossa social, Giglio ha dimostrato un atteggiamento molto maturo e comprensivo nei confronti di Yulia, dando segno di voler preservare il rapporto e di fidarsi della sua versione dei fatti.