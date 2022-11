I fan prendono alla sprovvista Antonella e mandano un aereo di coppia a lei e a…Antonino

1 C’è chi shippa Antonella e Antonino?

Al GF Vip 7 oggi gli aerei per i concorrenti si sprecano, perché ne sono passati (e ne stanno passando) davvero tanti. Il primo è stato per George Ciupilan da parte di alcuni suoi amici che è stata davvero apprezzato. Poi ne è arrivato uno per Antonella ed Edoardo, ma contenente una frecciatina contro Charlie. Subito dopo, però, un messaggio è arrivato per Antonella e Antonino, così il sospetto tra gli spettatori sta iniziando a diffondersi. Ma vediamo meglio cosa è successo.

Poco dopo l’aereo precedente apprezzato molto da Antonella ed Edoardo, ne è passato un altro notato subito da tutti coloro presenti in giardino. Ma questa volta accanto al nome della schermitrice ed influencer c’era quello di Antonino Spinlabese. Nel cartellone c’era scritto: “ANTOANTO VIVETEVI”.

Dal video, che potete vedere QUI, si sentono subito le risate e le battute degli altri vipponi su questa presunta nuova coppia che ha il sostegno di una parte del fandom del reality. Così è intervenuta Antonella che ha provato ad interpretare il contenuto dello striscione. Così ha ipotizzato che i loro fan si siano riferiti esclusivamente al loro rapporto di amicizia. “Siamo amici”, ha infatti esclamato ribadendo il loro attuale legame.

Antonella e Antonino si sono poi stretti in un abbraccio e hanno ringraziato i mittenti del messaggio. Certo che sul web si parla di questo aereo e nella Casa a questo punto ci si chiede cosa abbiano voluto dire questi fan con il messaggio. Ci viene da pensare che ci sono persone tra il pubblico che sostengono la Fiordelisi e Spinalbese forse non come amici, ma per una relazione. Partirà il triangolo?

Intanto, onde evitare, dubbi, un secondo aereo per i Donnalisi è passato sopra le teste dei vipponi…