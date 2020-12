Siamo nel pieno della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, e anche questa sera si è parlato del rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ad intervenire ad un certo punto però è stata Antonella Elia, che ha fatto una domanda scomoda al cronista sportivo, riguardante proprio il suo rapporto col blogger. Ma andiamo per ordine e scopriamo cosa è accaduto. Oppini ha infatti parlato della sua amicizia con Zorzi, affermando:

“L’amicizia e l’affetto che io provo per Tommaso è una sorta di amore come quella che io ho per i miei migliori amici”.