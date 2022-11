NEWS

Nicolò Figini | 11 Novembre 2022

L’attacco di Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Ieri ci sono stati i soliti battibecchi tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Da quando la prima è entrata, infatti, le divergenze tra le due non si sono ancora appianate. Complice la probabile gelosia della Fiordelisi nei suoi confronti, dato che in passato ha avuto un flirt con Edoardo Donnamaria. Fatto sta che nella notte pare abbia detto alcune frasi che sono poco piaciute al pubblico. Al momento non abbiamo video che testimonino quanto stiamo per scrivere. Di conseguenza vi riportiamo ciò che ha scritto anche il sito Biccy:

“Lei è una bambina gelosa e invidiosa! In confessionale ha detto che tu in macchina la tiravi per fare roba, ma perché l’ha detto? Perché è gelosa di me! Vuole forse essere al mio posto? L’hai anche richiamata questa estate per fare roba… Se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze, eh…Su Instagram usa FaceApp a gogo per modificarsi le foto“.

Anche tantissimi utenti del web ieri sera, in diretta, hanno riportato le sue parole. C’è chi l’ha accusata di essersi contraddetta. Nel filmato che vediamo anche qui sotto, infatti, aveva affermato in generale di parlare di emozioni e non di estetica. Tra gli altri, poi, c’è anche chi dice: “Ma come ma Antonella aveva fatto tutti quei bei discorsi su come le ragazze siano insicure e usino i filtri e che è molto triste… E ora dice con disgusto “Micol quella che usa FaceApp su Instagram?“. Cliccando QUI, invece, possiamo vedere delle foto di Antonella Fiordelisi che, secondo il web, sarebbero state modificate con l’app citata poc’anzi.

“Io parlo di emozioni; non di estetica, vedi la differenza.”



Sempre Antonella “Micol usa faceapp. Eri a corto per esserci stato insieme.” #gfvip#donnalisi#nikiterspic.twitter.com/NpNoWyZb9E — Moltoinnamorati. ❤️ (@crispyfede1) November 11, 2022

Anche Edoardo, però, è stato colpito dalle critiche del web perché è rimasto in silenzio senza dire nulla. Voi che cosa ne pensate di tutto questo? Fatecelo sapere con un commento