Chi è Edoardo Donnamaria? Età, fidanzata e Instagram

Chi è Edoardo Donnamaria

Nome e cognome: Edoardo Donnamaria

Età: 28 anni

Data di nascita: 16 gennaio 1994

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Capricorno

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: speaker radiofonico e personaggio televisivo

Figli: Edoardo non ha figli

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Edoardo Donnamaria età e biografia

Comincia con il parlare di Edoardo Donnamaria, concorrente del GF Vip 7, partendo dalla data di nascita. il volto di Forum nasce il 16 gennaio 1994 a Roma. la sua età, di conseguenza, è di 28 anni. Non abbiamo informazioni sull’altezza o il peso.

Anche le origini della sua famiglia sono un mistero. Non abbiamo idea di chi siano i genitori o se abbia fratelli o sorelle. Rimaniamo in attesa di conoscere l’identità della madre e del padre.

Mentre aspettiamo di sapere di chi è figlio, per quanto riguarda il percorso di studi affermiamo che si è laureato in Giurisprudenza.

passiamo alla vita privata…

Vita privata: Edoardo Donnamaria ha una fidanzata?

Andiamo alla scoperta della vita privata, sotto il punto di vista sentimentale, di Edoardo Donnamaria. Il concorrente del GF Vip 7 pare aver avuto una relazione con Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia (compagna di Paolo Ciavarro).

Ad oggi non sembra che abbia una fidanzata. Possiamo, quindi, affermare sia single. Non appena avremo altre informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.

Tra le amicizie più importanti, per esempio, possiamo citare quella con Tommaso Zorzi. Adora i cani e ne ha uno di nome Gohan. Ama lo sport, specialmente il calcio.

Dove seguire Edoardo Donnamaria: Instagram e social

Dove seguire il percorso di Edoardo Donnamaria al GF Vip 7? Troviamo un suo profilo Twitter, ma non viene aggiornato con costanza.

Non c’è traccia di lui su Facebook o TikTok. Molto attivo, invece, su Instagram dove è seguito da oltre 36mila persone. Qui vediamo molte foto dove mette in mostra il suo fisico. Tanti i selfie o gli scatti riguardanti la vita privata.

Continuiamo con la carriera…

Carriera

Dopo la laurea in Giurisprudenza Edoardo Donnamaria, concorrente del GF Vip 7, si trasferisce da Roma a Milano. Nel frattempo apre anche un blog in cui parla di temi sociali e dà opinioni in merito all’attualità.

Nel 2017 parte la sua carriera in televisione. Quell’anno diventa uno dei volti di Forum accanto a Barbara Palombelli.

Forum

Parlando di Forum, come affermato poc’anzi, prende parte alla trasmissione a partire dal 2017. A condurre troviamo Barbara Palombelli.

Accanto a loro, inoltre, vediamo Sofia Odescalchi, Camilla Ghini e Paolo Ciavarro.

Edoardo Donnamaria in radio

Lavora anche come speaker radiofonico a RTL 102.5 e Radio Zeta.

La sua passione per la musica, poi, lo porta anche a incidere un brano…

Canzone

Ha avviato anche una carriera musicale incidendo una canzone dal titolo “17” con lo pseudonimo Drojette.

Nel 2022 prende parte alla settima edizione del GF Vip.

Edoardo Donnamaria al GF Vip 7

L’avventura di Edoardo Donnamaria al GF Vip 7 comincia giovedì 22 settembre 2022. Il reality va in onda due volte a settimana su Canale 5 a partire dalle ore 21:45. Le repliche potranno essere viste su Mediaset Infinity.

La diretta, invece, è disponibile su Mediaset Extra e il sito del Grande Fratello Vip. Attendiamo maggiori informazioni sulla sua partecipazione.

I concorrenti del GF Vip 7

Andiamo a vedere i concorrenti che prendono parte al GF Vip 7 oltre a Edoardo Donnamaria:

Quest’anno in studio c’è una novità, ovvero la postazione social con Giulia Salemi. La conduzione è, inoltre, sempre affidata ad Alfonso Signorini. Le opinioniste sono Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Passiamo, ora, ai percorso del concorrente…

Il percorso di Edoardo Donnamaria al GF Vip

Il percorso di Edoardo Donnamaria all’interno del GF Vip 7 ha avuto inizio giovedì 22 settembre 2022. Ha fatto la sua entrata nella Casa dove ha conosciuto il resto dei partecipanti.

1° settimana: Nella prima settimana al Grande Fratello Vip Edoardo fa amicizia con diversi gieffini. Tra questi anche Alberto De Pisis, tanto da fargli anche dei grattini ai piedi.

2° e 3° settimana: Antonella ha manifestato un interesse nei suoi confronti. Non è mancata qualche discussione in casa e frase di troppo su Marco. Edoardo sembra spingere per avvicinarsi ad Antonella, la quale nonostante l’interesse sembra voler da lui solo amicizia, poiché alcuni suoi atteggiamenti non li gradisce. Con l’aiuto di Daniele prova a conquistarla. A essere interessato a lui anche Alberto, il quale sembra essersi preso una bella cotta. Durante un aperitivo Edoardo gli ha dato un bacio sulle labbra, ma poco dopo è andato a cercare consigli su come potersi avvicinare ad Antonella. Atteggiamento che ha fatto rimanere un po’ male Alberto. Questo ha portato i vipponi a esprimere i propri pensieri a riguardo. (IN AGGIORNAMENTO)

