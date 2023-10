NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Ottobre 2023

Il video di Antonella Fiordelisi diventa virale

In queste settimane si è discusso molto di Antonella Fiordelisi. Come è ormai ben noto, l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 ha messo un punto definitivo alla sua relazione con Edoardo Donnamaria e nonostante in molti stiano ancora sperando in un ritorno di fiamma, sembrerebbe che al momento non ci sia possibilità di un ricongiungimento. Nel mentre l’ex schermitrice è anche entrata nel cast della nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda su Sky prossimamente. Di certo anche in questo caso Antonella ci regalerà grandi emozioni, e non mancheranno i colpi di scena.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, in questi ultimi giorni a diventare virale sul web è stato proprio un filmato con protagonista la Fiordelisi. Antonella infatti ha condiviso un video in cui la vediamo mentre canta una celebre canzone di Annalisa, “Una Finestra Tra Le Stelle”, che la Scarrone presentò al Festival di Sanremo 2015. Questa la clip, che ha fatto discutere i social:

Nel mentre in questi giorni è arrivata un’inaspettata tregua tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, che hanno iniziato a seguirsi su Instagram. Proprio la fidanzata di Tavassi infatti ha parlato della sua ex antagonista, e in merito ha affermato:

“Cosa penso di Antonella? Non ho mai risposto a domande di questo tipo. Però a sto giro mi preme farlo perché sono passati quasi 7 mesi da quando abbiamo finito il gioco e non abbiamo più 12 anni. Certe cose si superano, perché non c’è mai stato niente di così grave da poter dire: ‘questa persona la odio, non la voglio mai più vedere’. Con ciò non dico che quello che c’è stato dentro la casa non sia stato reale. Ma era tutto relativo a quello che stavamo vivendo in quel momento e relative al gioco. A oggi voglio farle un grande in bocca al lupo per il nuovo percorso che sta per intraprendere e non posso dire niente di male. Non l’ho vissuta fuori dal gioco. Dopo un po’ le faccio passare in prescrizione le cose. Non porto così tanto rancore”.