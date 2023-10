NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Ottobre 2023

Le parole di Giuseppe Garibaldi

In queste ore sembrerebbe che la relazione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sia giunta definitivamente al capolinea. A seguito delle recenti tensioni, e a seguito dell’interesse del gieffino per Samira Lui, ormai confermato, pare che i due abbiano deciso di prendere le distanze. Ciò nonostante in queste ultime ore è accaduto qualcosa che ha fatto infuriare alcuni utenti sul web. Tutto è iniziato quando proprio Giuseppe stava chiacchierando con Massimiliano Varrese e Ciro Petrone. A un tratto proprio Garibaldi ha iniziato a criticare duramente Beatrice, spendendo dichiarazioni molto forti. Queste le sue parole in merito:

“Lei si sente ancora più forte. Io lo so perché fa questo, non sono scemo. Non è che una donna di 50 anni…lei se ne fo**e dei figli, di quello che c’è fuori. Fa tutto per gioco. Sennò non avrebbe mai detto che doveva finire qui”.

Garibaldi su Beatrice “ LEI SE NE FOTTE DEI FIGLI SE NE FOTTE DI TUTTO” Ma come cazzo si permette di mettere in mezzo i figli ? #grandefratello #gf pic.twitter.com/AbzRvxQPos — Soqquadro (@gicarestik2) October 21, 2023

A quel punto sui social è scoppiata una vera polemica. In molti infatti non hanno apprezzato le parole di Giuseppe Garibaldi, che tuttavia potrebbero avere un altro significato. Nel corso dell’ultima diretta infatti Beatrice ha spiegato di voler chiudere con il gieffino in quanto sa già che non potrà esserci un futuro con lui. Giuseppe infatti vorrebbe avere dei figli e una famiglia. Di conseguenza la Luzzi, sapendo di non poter più accontentare questo desiderio di Garibaldi, ha deciso di farsi da parte. Le dichiarazioni del collaboratore scolastico dunque potrebbero essere in riferimento proprio a queste parole dell’attrice. Tuttavia poco dopo Giuseppe, proseguendo il suo sfogo, ha aggiunto:

“Lei era consapevole che con Samira ci fosse qualcosa. È venuta lei da me, non sono andato io da lei. Si poteva aspettare di tutto. Lo sapeva di Samira, è stata lei a fare il passo”.

Direi che abbiamo ben chiaro il GIOCATORE che è stato Garibaldi in tutta questa storia che gli ha portato solo che una grande visibilità. RICORDATI DI RINGRAZIARE BEATRICE PRIMA DI USCIRE DA QUELLA CASA.#grandefratello pic.twitter.com/JxAbpJ30vO — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 22, 2023

Non è mancato anche il commento di Massimiliano Varrese, che a quel punto ha affermato: “Io da amico ti dico lascia perdere. Lei ti vuole mettere in cattiva luce col pubblico. Il suo scopo giornaliero è capire che gioco fare per vincere. Vuole rimanere l’unica e la sola”.