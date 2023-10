NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Ottobre 2023

Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi si lasciano il passato alle spalle

Come tutti ben sappiamo, all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 non c’è mai stata grande simpatia tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Nell’arco di 6 mesi le due ex Vippone si sono scontrate ripetutamente, e una volta terminato il gioco non si sono mai più riviste. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Proprio Micol infatti, su Instagram, ha risposto a una domanda su Antonella e le sue parole hanno stupito il web. Queste le dichiarazioni della Incorvaia:

“Cosa penso di Antonella? Non ho mai risposto a domande di questo tipo. Però a sto giro mi preme farlo perché sono passati quasi 7 mesi da quando abbiamo finito il gioco e non abbiamo più 12 anni. Certe cose si superano, perché non c’è mai stato niente di così grave da poter dire: ‘questa persona la odio, non la voglio mai più vedere’. Con ciò non dico che quello che c’è stato dentro la casa non sia stato reale. Ma era tutto relativo a quello che stavamo vivendo in quel momento e relative al gioco. A oggi voglio farle un grande in bocca al lupo per il nuovo percorso che sta per intraprendere e non posso dire niente di male. Non l’ho vissuta fuori dal gioco. Dopo un po’ le faccio passare in prescrizione le cose. Non porto così tanto rancore”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti, a sorpresa, Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi hanno iniziato a seguirsi sui social, segno dunque che le vecchie rivalità sono ormai solo un lontano ricordo. Attualmente infatti le due si sono lasciate il passato alle spalle, e proprio la Fiordelisi, dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria, è entrata nel cast della nuova edizione di Pechino Express.

Che dunque sia l’inizio della tregua tra Micol e Antonella? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.