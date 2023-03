Antonella Fiordelisi condivide un tatuaggio a lei dedicato, ma è un fake

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2023

GF Vip 7

La gaffe social di Antonella Fiordelisi su un tatuaggio

Dopo l’eliminazione dal GF Vip 7 avvenuta lunedì, Antonella Fiordelisi ha rivisto il suo Edoardo Donnamaria ed è tornata ovviamente sui social. Nel mondo del web ha trovato tutti i suoi fan con cui ha interagito in tutti questi giorni, ringraziandoli per il continuo supporto. Ha trovato anche degli hater e sicuramente avrà letto le ultime dichiarazioni del suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Ma non solo, in pochi giorni si è resa inoltre protagonista di qualche gaffe.

La più recente è quella del post Instagram dedicato al suo Edoardo in cui ha scritto la frase: “Grazie a te so cos’è l’amore”. Tuttavia la stessa frase la schermitrice l’aveva usata in passato come dedica a Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato. A tal proposito, non sono mancati i tantissimi commenti social molto ironici.

Adesso percò Antonella Fiordelisi ha fatto un’altra gaffe, ma magari non possiamo darle tutte le colpe. L’ex vippona, infatti, ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram un tatuaggio con il suo nome. Una sua fanpage, infatti, taggandola le ha fatto sapere che una fan si era tatuata il suo nome sul braccio. Lei quindi ha ricondiviso la storia scrivendo anche “Pazza”, ma felice di tutto questo supporto e di tutto questo amore.

Il problema è che questo tatuaggio è totalmente fake. O meglio, il tatuaggio è vero, ma non riguarda assolutamente la Fiordelisi. Come riporta la pagina Instagram The Pipol Gossip (che ha anche postato la foto originale), si tratta di un’immagine che proviene da un profilo spagnolo che pubblica vari tipi di tatuaggi. Quindi non si tratta proprio di una fan di Antonella.