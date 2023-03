Chi sono I COLOMBI de Il Cantante Mascherato? Indizi

NEWS

Debora Parigi | 25 Marzo 2023

Chi è

Tra i personaggi de Il Cantante Mascherato ci sono I Colombi. Chi si nasconde sotto la maschera? Raccogliamo gli indizi e le teorie per cercare di capire quali sono i vip all’interno del costume.

Indizi sulla maschera dei Colombi

Vediamo subito i primi indizi sui Colombi grazie ai loro video, che possiamo sempre rivedere su Rai Play, in cui escono alcune informazioni.

La scelta di questa maschera è perché rappresenta l’amore e a lui piace amare. Ha aggiunto che non ha mai indossato maschere nella vita, preferisce la spudoratezza. È un colombo stonatello, però può parlare dell’amore. Inoltre sappiamo che ha sofferto molto per amore, ma lo considera come qualcosa che gli permette di andare avanti.

Ha concluso il video di presentazione, che si è svolto a Roma, con questa frase: “La vita ti sorprende, all’improvviso arriva con un colpo di fulmine e poi ti stordisce alla grande”.

Le teorie sui Colombi

Chi sono I Colombi? Chi si nasconde sotto la maschera? Intanto abbiamo capito che sono due persone. Quindi anche gli indizi forse sono misti. A questo punto abbiamo le prime teorie da parte dei giurati.

I Colombi sono Lillo e Greg?

La prima teorie su chi si nasconde sotto la maschera dei Colombi è Lillo e Greg. Questo deriva dal fatto che sono uno più alto e uno più basso e perché sembrano sempre farsi i dispetti.

I Colombi sono Luca e Paolo?

Sempre sulla scia della coppia di comici, c’è chi pensa che siano Luca e Paolo, anche loro dal carattere simile ai precedenti due.

I Colombi sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo?

Tra le teorie de Il Cantante Mascherato su chi siano i Colombi, c’è quella di una coppia nella vita e cioè Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Si parla di amore che tra loro è sempre stato di punzecchiarsi, proprio come la loro esibizione.

Chiara Ferragni e Fedez

Potrebbe essere una teoria stramba, ma per Facchinetti la questione altezza e il fatto che siano uomo e donna è al contrario. Chiara Ferragni e Fedez appunto.

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Secondo Iva Zanicchi, sulla scia degli innamorati e della donna più alta dell’uomo, sotto la maschera dei Colombi ci sarebbero Ema Stokholma e Angelo Madonia.

I Colombi sono Alessia Marcuzzi e il figlio Tommaso?

Concludiamo le teorie sui Colombi del Cantante Mascherato con quello che pensa il pubblico in sala. L’amore può essere anche tra madre e figlio e quindi ecco spuntare i nomi di Alessia Marcuzzi e Tommaso Inzaghi.

Vedremo se usciranno altre teorie su chi sono I Colombi de Il Cantante Mascherato…

Le maschere de Il Cantante Mascherato

L’edizione numero quattro de Il Cantante Mascherato vede 12 maschere pronte a sfidarsi a colpi di canzoni. L’obiettivo? Non far scoprire la propria identità ai giudici e al pubblico a casa.

Conosciamo chi sono tutti i protagonisti. Qui di seguito l’elenco completo con tutti i concorrenti di questa stagione della trasmissione di Milly Carlucci:

Chi sarà tra loro il vincitore di questa edizione de Il Cantante Mascherato?

I giudici de Il Cantante Mascherato

Per l’edizione 2023 de Il Cantante Mascherato abbiamo ovviamente sempre alla conduzione Milly Carlucci, ma è cambiata una parte della giuria. I cinque giudici presenti dovranno scoprire chi sono i Colombi e anche tutte le altre maschere.

Le conferme nella giuria sono Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre tra le new entry troviamo Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

Vediamo adesso il percorso dei Colombi.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Da sabato 18 marzo inizia il percorso dei Colombi a Il Cantante Mascherato.

Chi sono i due vip che si nascondono sotto la maschera? Dopo la prima puntata I Colombi sono stati salvati subito da Serena Bortone, quindi sono passati alla puntata successiva.

(IN AGGIORNAMENTO)