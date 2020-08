1 Attraverso alcune storie su Instagram, Antonella Fiordelisi conferma la crisi (l’ennesima) con Francesco Chiofalo

L’amore non è bello se non è litigarello, dice un proverbio che Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo evidentemente hanno preso in parola. La coppia, dopo aver ufficializzato la propria relazione nel maggio 2019, ha vissuto la propria storia con numerosi alti e bassi, tra cui una momentanea rottura avvenuta a causa di un presunto tradimento da parte di lui.

Successivamente Francesco dopo mesi d’incertezze, è riuscito a riconquistare il cuore della Fiordelisi. Lenticchio, infatti, ha fatto numerosi mea culpa, dicendosi mortificato per l’accaduto. Ma ora ci risiamo. Infatti i due si trovano a vivere l’ennesimo periodo di crisi e a confermarlo e stata proprio la sportiva attraverso alcune storie su Instagram.

I fan della coppia sono molto preoccupati e stanno continuamente contattando sia l’influencer che l’ex protagonista di Temptation Island per capire cosa succede. Le cose di recente tra loro non sembrano andare granché bene e adesso è arrivata una nuova fase di stallo. Per evitare false news, Antonella Fiordelisi ha pensato bene di intervenire e spiegare a grandi linee cosa sta accadendo nella loro vita. Andiamo dunque a leggere le parole della schermitrice sui social:

“Ragazzi state chiedendo di Francesco. Da stamattina Francesco è qua. Stiamo parlando e stiamo capendo cosa fare, perché siamo un po’ in crisi diciamo”.

Ha esordito Antonella Fiordelisi, che in seguito ha svelato (più o meno) le motivazioni alla base di questo momento complicato tra lei e Francesco Chiofalo. Andiamo quindi a scoprire cosa si cela dietro il periodo ‘no’ della coppia…