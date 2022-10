1 Parla l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio e ha deciso di rilasciare alcune indiscrezioni sul suo rapporto con la vippona. Lui si chiama Gianluca e, come riporta FanPage, ha 37 anni e lavora come imprenditore e mental coach. Nonostante l’influencer si sia avvicinata a Edoardo Donnamaria, il ragazzo svela che tra loro la storia non si è mai chiusa davvero:

Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GFVip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso.

Per quanto riguarda l’avvicinamento tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo, Gianluca ha detto di esserci rimasto molto male:

È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. Ho smosso i voti di mezza Italia per aiutarla a risultare la preferita. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione… Invece anche sui social sono passato per il “cornuto” di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna.

Per Gianluca l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi si basa su una profonda insicurezza e la paura di rimanere da sola: “Non è nemmeno il suo tipo, così come non lo è Antonino. Quando a lei piace un ragazzo, si lascia andare totalmente, non tentenna in questo modo. Mi sembra più che altro di vedere che baci ‘l’amico gay’ della situazione“. Le notizie però non terminano qui. Continuate a leggere…