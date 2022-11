Lo scontro tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

Questa sera, 3 novembre 2022, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 Micol Incorvaia, ex flirt di Edoardo Donnamaria. Antonella Fiordelisi si è subito scontrata con la ragazza. Il tutto è iniziato con il vippone che pensava di aver solo ricevuto la visita di Micol. Lei si è comportata come se fosse lì soltanto per lanciargli un messaggio di sostegno. Qui sotto il video.

A un certo punto, però, corre incontro a Edoardo e lui scappa perché impaurito dal fatto di poter essere squalificato. Una volta dentro la casa, in salotto, capisce cosa sta succedendo e l’abbraccia. Lo scontro inizia quando Antonella, che era in confessionale a vedere tutto quanto, torna con gli altri concorrenti: “Sei la nuova concorrente? Che piacere, quanto sono felice di conoscere la ex di Edoardo“. La vippona ha avuto da ridire per ciò che ha dichiarato Micol poco prima:

Non sapevo avessi fatto l’opinionista. Giudichi… Edoardo è più preso, ha la faccia da pesce lesso, Antonella no… Complimenti. Sembra che a me non interessi Edoardo. Volevo capire, com’è nata la vostra storia d’amore? Racconta, voglio sapere. Chi ha lasciato chi?

Edoardo ha detto ad Antonella Fiordelisi che il tutto si è consumato in poche settimane. Si sono conosciuti al Sud passando una settimana insieme, poi qualche giorno a Roma e da lì in avanti si sono incontrati qualche volta. Oggi sono soltanto amici e lo hanno ripetuto più volte. Fatto sta che Micol ha affermato con convinzione di trovare i “Donnalisi” noiosi.

In seguito Giulia Salemi ha letto qualche tweet e alla fine la parola è passata a Sonia e Orietta. La prima le ha consigliato di dare una possibilità a Micol e di conoscerla prima di giudicarla. Riprendendola anche sul fatto di averla attaccata non appena ha messo piede nella Casa. Orietta è stata della medesima opinione.

