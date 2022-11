Anticipazioni Amici 22 ottava puntata, nuove critiche della Celentano a Ramon

1 Anticipazioni categoria canto

Nel pomeriggio di giovedì 3 novembre si è svolta la registrazione dell’ottava puntata del pomeridiano di Amici 22 e per le anticipazioni ringraziamo il sito Superguida TV. La puntata va in onda domenica 6 novembre alle ore 14 su Canale 5. Gli ospiti sono Cristiano Malgioglio per giudicare una gara cover, Beppe Vessicchio per una gara a sorpresa, Marco Mengoni a cantare il suo singolo Tutti i miei ricordi e infine Froz per la gara di ballo.

Partiamo dal canto, come sempre, e dalla gara cover. Questa la classifica fatta da Malgioglio (che in puntata a poi ballato con la Celentano):

Federica e Tommy Dali voto 10 Cricca voto 10- NDG e Wax voto 9- Niveo e Ascanio 7+

Per i cantanti c’è stata anche una gara di canto a sorpresa, come detto giudicata da Vessicchio, sul brano Imagine. Si sono proposti di partecipare Tommy Dali, Niveo e Aaron. Il migliore è risultato Tommy.

Sempre parlanto del canto, le anticipazioni di Amici 22 parlano del compito che Arisa ha dato ad Aaron: il brano It’s me. Il compito è stato superato, ma Rudy Zerbi è intervenuto dicendo che il pezzo potrebbe essere cantanto a Ibiza sulle spiagge.

Piccolo G ha sostenuto la sfida voluta da Arisa, giudicata da Vessicchio, e l’ha vinta. La vedremo però nel daytime di lunedì. Da segnalare che la prof non era più così convinta di mettere a rischio l’allievo, ma è stato lui a dire di volerla fare. Lo sfidante era Due, quello che aveva perso contro Niveo.

Gli inediti di Wax, NDG e Tommy Dali usciranno in streaming da domenica a mezzanotte. Tra l’altro i cantanti li hanno fatti ascoltare a Federica Gentile di RTL e lei ha detto che li farà passare in radio dalle 18 di oggi.

Passiamo adesso al ballo…