Vincenzo Chianese | 26 Gennaio 2023

Le lacrime di Antonella Fiordelisi

In queste ore Antonella Fiordelisi ha avuto una crisi d’ansia, e in lacrime ha minacciato di abbandonare la casa del GF Vip 7. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come abbiamo visto lunedì sera, nel corso della diretta, Edoardo Donnamaria ha nominato Oriana Marzoli, che è finita al televoto. Dopo la puntata però il conduttore si è pentito del suo gesto e si è chiarito con l’influencer, con la quale ha un rapporto di amicizia. A quel punto Antonella è andata su tutte le furie e tra lei e Donnamaria è scoppiata l’ennesima lite. I due così non si sono parlati per tutto il giorno, fino a quando ieri sera la schermitrice non ha avuto una crisi d’ansia.

Edoardo si è così avvicinato ad Antonella Fiordelisi per parlarle ma la Vippona è esplosa ed è scoppiata in lacrime, minacciando di voler abbandonare la casa del GF Vip 7. Queste le sue dichiarazioni, riportate dagli amici di Biccy:

“Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima. e tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana. Sei diventato energia negativa per me. Non voglio più stare male per te basta! Adesso lasciami stare basta voglio andarmene, sei una pessima persona. Sì è successo che Oriana mi ha offesa, sei un bugiardo non ti riconosco più basta! Mi mandi energie negative e mi fai stare male. Io me ne voglio andare basta, me ne voglio andare”.

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria riusciranno a chiarirsi?