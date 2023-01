NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Gennaio 2023

GF Vip 7

Il confronto tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli

In queste ore c’è stato un confronto di chiarimento tra Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli. Ieri sera infatti nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 7 proprio il conduttore ha nominato l’influencer, che è così finita al televoto. Dopo la fine della puntata però Edoardo ha ammesso di essersi pentito di aver nominato Oriana, avendo con lei un bel rapporto, e tra i due è arrivato un confronto. La Marzoli ha così espresso il suo pensiero, facendo un appunto a Donnamaria, ammettendo di non apprezzare alcuni suoi comportamenti. Queste le parole della Vippona, che ha affermato:

“Voglio stare tranquilla, non mi voglio fare problemi. Ti dico un’altra volta che non ti ho detto niente perché ci tengo. La prossima volta me lo spieghi più chiaramente, perché io ti ascolto. A me dispiace che quanto torni a stare bene con Antonella nemmeno mi consideri. Cambi molto il tuo atteggiamento, e questo non ti fa bene neanche a te. Con me sei un’altra persona. Non dico che ci provi eh, figurati, ma zero. Però sei un’altra persona, e questa cosa sinceramente non mi piace, ma ti posso capire. Per questo non ti dico mai niente, capisco la tua posizione, mi metto nei tuoi panni. Però non puoi fare il super amico mio quando stai male e poi non mi parli. Mi parli solo quando stiamo tutti insieme. Comunque l’hai fatto, non succede niente, vediamo lunedì. Sono rimasta male”.

Non è mancata la reazione di Edoardo Donnamaria, che inizialmente è rimasto in silenzio, visibilmente imbarazzato. Rivolgendosi a Oriana Marzoli così il conduttore ha semplicemente affermato:

“Spero solo che non ce l’hai con me, lo so che sei rimasta male”.

QUESTA È ORIANA IN TUTTA LA SUA ESSENZA EDOARDO, RIPETO, GUARDA COSA HAI PERSO E GUARDA COSA HAI AFFIANCO LA TUA FACCIA PARLA DA SOLA…TI VERGOGNI COME UN LADRO

💔#gfvip #orianistas #oriele #drojette pic.twitter.com/NnW6uTVdRm — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) January 24, 2023

Cosa accadrà dunque tra i due nelle prossime ore? Non resta che attendere per scoprirlo.