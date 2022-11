Il passato di Antonella Fiordelisi e Luciano Punzo

Questa sera al Grande Fratello Vip 7 è entrato Luciano Punzo, ex tentatore di Temptation Island. Nel reality aveva creato un rapporto con Manuela Carriero. Questa relazione, tuttavia, è naufragata nel corso dell’estate appena passata. In passato, però, ha avuto un qualche tipo di legame con Antonella Fiordelisi, concorrente che ha ritrovato nella Casa. Prima di arrivare a questo, però, rivediamo cos’ha affermato nel suo video di presentazione.

Ciao, mi chiamo Luciano punto e ho 28 anni. Sono un modello e sto studiando per diventare un attore. Ho partecipato a Temptation Island. Mi ero ripromesso di non fidanzarmi con nessuno. Ma poi al cuore non si comanda. Sono una persona passionale, solare, innamorato dell’amore. E attualmente single. Sono innamorato di una donna, per tutta la vita, che mi chiama papà. Sono felice di entrare nella casa del Grande Fratello perché amo conoscere gente nuova. I casa ci sono tantissime belle ragazze: Antonella? Un bel peperino. Chissà se pizzica veramente però. Nikita, un’incognita da scoprire. Come dice Alfonso: “Vipponi, sto arrivando!”.

A questo punto i vipponi gli hanno dato il benvenuto nella casa, compresa Antonella Fiordelisi. Quest’ultima lo ha salutato dicendogli: “Da quanto tempo” e Alfonso le ha chiesto spiegazioni. La sua risposta è stata: “No, sai che dico sempre la verità. Allora, io l’ho conosciuto e l’ho visto una volta nella vita. Abbiamo fatto un servizio fotografico insieme di costumi da bagno, davvero! Ve lo giuro, cacciate le foto, ci sono. C’era anche mio padre“. Luciano ha confermato: “Vero, ho conosciuto anche Stefano, l’ho conosciuto lì“.

Ha aggiunto che non si sono nemmeno scambiati il numero di telefono perché all’epoca lei era fidanzata. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane. Questa sera, infatti, abbiamo visto anche l’ingresso di Micol, ex flirt di Edoardo Donnamaria. Seguiteci per tante altre news. La replica sarà disponibile su Mediaset Infinity.

