1 La zucca di Antonella Fiordelisi e una frecciatina a Ginevra

Antonella Fiordelisi non è la prima volta che manda delle frecciatine a Ginevra Lamborghini. Durante i preparativi per la festa di Halloween, infatti, ne ha lanciata un’altra dopo aver decorato la sua zucca. Nel video qui sotto chiede agli altri vipponi se a loro piace la sua “zuccugnù“, rifacendosi chiaramente a un nomignolo con il quale la Lamborghini si riferiva al fidanzato: “Vi piace la mia zuccugnù? Zuccugnù! Dove la metto? Chi l’ha detto che deve essere così“. In giardino, poi, Giaele ha detto divertita: “Comunque, Antonella mantieni il nome della zucca, è bellissimo. Non cambiarlo, ti prego ridillo“.

Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale… 👀🎃 #GFVIP pic.twitter.com/kUvJEEA9xo — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 29, 2022

Alberto chiede: “L’hai detto in confessionale?“. A seguire anche Attilio, capendo il riferimento ha domandato: “Quindi Ginevra ti risponderà?“. L’altra ha replicato: “No, che deve rispondere! Si farà una risata. Si farà una risata, dai. Le farà pure piacere zuccugnù!“. A seguire ha avuto un piccolo scontro con Luca Salatino, infastidito dalla continua presa in giro alla Lamborghini: “Dai, leva questo pappagallino. Era bello che facevamo le candele e ce le mettevamo dentro alle zucche. Dai, defi**ente, Ma a che serve…“.

Luca tu hai tutto mio cuore menomale ci sei tu 💗 lei ridicola e imbarazzante #gintonic pic.twitter.com/ipLfdWqFS1 — tina salatina🤙🏼 (@ilybej) October 29, 2022

Antonella Fiordelisi, allora, ha risposto: “Scusami, che ho detto di male? Mi possono cacciare?“. Salatino ha continuato: “Dai, sei una ragazza intelligente. Lo sai bene. Una provocazione, sì. Ma mica a me. A me che me ne frega…“. Il pappagallo è un chiaro riferimento a quanto si sono detti Ginevra e Antonino quando si sono incontrati durante una delle dirette su Canale 5 del Grande Fratello Vip. Qui uno stralcio:

Ti chiedo scusa perché ho frainteso le tue parole. Ho capito. mi dispiace, ti ho visto molto provato. Mi è pianto il cuore, non avrei voluto andare a pugnalarti alle spalle. Non era mia intenzione. Quello che è successo non è niente. Per me sei la persona bella che ho conosciuto per due settimane. Ma ho capito chi sei. Quella cosa che hai detto era tolta da un altro contesto, non mi hai infangata. Non mi hai voluto mettere in una posizione brutta. Ho capito e ti chiedo scusa. Vorrei dirti un sacco di cose. Non so se posso. Te le racconterò.

