1 Giaele De Donà contro Ginevra

Questa sera la GF Vip abbiamo visto Giaele De Donà attaccare Ginevra Lamborghini. Ma perché è successo? L’ex concorrente è entrata nella Casa per fare una sorpresa ad Antonino Spinalbese e per chiarire con lui quanto accaduto la scorsa settimana:

Ti chiedo scusa perché ho frainteso le tue parole. Ho capito. mi dispiace, ti ho visto molto provato. Mi è pianto il cuore, non avrei voluto andare a pugnalarti alle spalle. Non era mia intenzione. Quello che è successo non è niente. Per me sei la persona bella che ho conosciuto per due settimane. Ma ho capito chi sei. Quella cosa che hai detto era tolta da un altro contesto, non mi hai infangata. Non mi hai voluto mettere in una posizione brutta. Ho capito e ti chiedo scusa. Vorrei dirti un sacco di cose. Non so se posso. Te le racconterò.

Ginevra vorrebbe dire ad Antonino "tante cose belle"… e tra una parola e l'altra, la distanza degli ultimi giorni sembra decisamente sparita. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/WsYDBqtmBH — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

Qui sopra il video. Dal canto suo Antonino le ha detto di non preoccuparsi: “Basta fare casino. Quando rimani qui e ti viene letta una sola frase e non sai nulla… Ti viene un polverone nella testa. Una marea di pensieri. Però se è servito a farti venire qui possiamo rifarlo un’altra volta“. Ginevra, poi, gli ha detto di stare tranquillo e di divertirsi: “Tranquillo, la Cri ti saluta tantissimo. Adesso ti sgrido perché non voglio vederti tutto triste. Up, ma che è questa roba? Lo so che è tosto, lo vedo“. Sollecitato da Signorini il vippone poi ha affermato che l’altra gli manca e vorrebbe ritornasse nella casa.

A questo punto Alfonso è andato in confessionale da Giaele De Donà per chiederle un’opinione e la gieffina è stata pungente con Ginevra:

Beh guarda Alfonso, lui mi ha sempre detto che lei era una amica. Se in futuro dovesse nascere qualcosa tra loro auguro buona fortuna. Per stare con una come Ginevra ci vuole molta pazienza. Non voglio sembrare quella che rosica. Lui ci tiene a lei ma la vede come un’amica.

Qui stiamo cercando di capire chi rosica… 👀 #GFVIP pic.twitter.com/hiLgPtssWl — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 24, 2022

A questo punto interviene Sonia Bruganelli che lancia una frecciatina a Giaele De Donà…