Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Interviene il padre di Antonella Fiordelisi

In queste ore si sta a lungo discutendo di Antonella Fiordelisi. Tutto è iniziato quando il portale MowMag ha pubblicato un editoriale sul passato da schermitrice dell’ex Vippona, che in breve ha fatto il giro del web. Il portale ha infatti messo in discussione i traguardi e i successi raggiunti da Antonella nel corso degli anni, facendo notare alcune presunte incongruenze. Sempre stando a quanto viene riportato infatti, sembrerebbe che la posizione più alta raggiunta dalla Fiordelisi in un torneo sia un undicesimo posto e che non ci sarebbe dunque nessun podio e nessun Bronzo tra i suoi successi. Secondo il portale non ci sarebbe nemmeno traccia di sue partecipazioni a competizioni europee o mondiali.

In queste ore naturalmente sul web non si è parlato d’altro e adesso a rompere il silenzio è stato il signor Stefano. Il padre di Antonella Fiordelisi ha così replicato ai gossip sulla carriera da schermitrice di sua figlia, smentendoli. Ma non solo. Come se non bastasse infatti il papà dell’ex Vippona ha anche condiviso una foto che toglie ogni dubbio, in cui vediamo proprio Antonella sul podio, dopo aver vinto il Bronzo nazionale. Queste le dichiarazioni di Stefano:

“Ora mettono in dubbio anche il suo Bronzo nazionale”.

Pare dunque che chiarezza sia stata fatta e che Antonella Fiordelisi non abbia mai mentito sui suoi successi da schermitrice. Nel mentre in questi giorni l’ex Vippona, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7, è tornata alla sua vita di sempre. Ma non solo. Antonella infatti ha dato ufficialmente il via alla sua storia d’amore con Edoardo Donnamaria, che da mesi fa battere il cuore al web. A questa splendida coppia dunque vanno i nostri migliori auguri.