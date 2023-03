Antonella Fiordelisi, spuntano incongruenze sulla sua carriera da schermitrice?

NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Marzo 2023

Il passato da schermitrice di Antonella Fiordelisi

È trascorsa una settimana da quando Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7, a pochi passi dalla finale. In questi giorni così l’ex Vippona è tornata alla sua vita di sempre e ha già ritrovato il suo Edoardo Donnamaria. I due si stanno mostrando uniti e complici sui social, segno dunque che a oggi tutto sembrerebbe procedere a meraviglia tra la coppia. In queste ore però Antonella è finita al centro dell’attenzione mediatica, per via di un lungo editoriale pubblicato da MowMag. Il portale infatti ha fatto luce sul passato da schermitrice della Fiordelisi, facendo notare alcune presunte incongruenze. Come in molti ricorderanno, proprio nella sua clip di presentazione al Grande Fratello Vip, Antonella aveva affermato: “Ero una promessa della scherma, sono Bronzo Nazionale Giovani di Spade e in più ho partecipato anche a diverse Coppe del Mondo ed Europei”.

Tuttavia, stando a quanto riporta MowMag, sembrerebbe che le cose non stiano così. Il portale ha infatti scovato il ranking della Fiordelisi, relativo alla sua disciplina e pare che la posizione più alta raggiunta dall’ex Vippona in un torneo sia un undicesimo posto. Non ci sarebbe dunque nessun podio e nessun Bronzo tra i suoi successi. Ma non solo. Pare anche che non ci sarebbe traccia di sue partecipazioni a competizioni europee o mondiali.

Sempre come fa sapere MowMag, Antonella Fiordelisi sarebbe andata solo una volta in Belgio con la squadra giovanile azzurra, ma in qualità di accompagnatrice e non di atleta. Come se non bastasse il portale fa notare che nonostante sul web ci siano numerosi articoli che parlano dei successi di Antonella nella scherma, tra cui anche il traguardo del Bronzo, non ci sarebbe però alcuno scatto di lei in gara o sul podio.

Attualmente la Fiordelisi non è ancora intervenuta per replicare all’editoriale pubblicato da MowMag. Non è escluso però che nelle prossime ore possa fare chiarezza sulla situazione. Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a totale disposizione di Antonella, nel caso in cui volesse rilasciare delle dichiarazioni ufficiali, e siamo pronti a riportare delle rettifiche qualora ce ne fossero.