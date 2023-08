NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

GF Vip 7

La risposta di Antonella Fiordelisi

Ieri sera Edoardo Donnamaria ha risposto a un vecchio post di Sonia Bruganelli in cui si parlava della fine delle relazioni. Le parole dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip risalgono a maggio 2023: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente“. A questo punto l’ex vippone ha scritto: “Grande. Grandissima verità“. La replica di Antonella Fiordalisi, che in seguito sembrerebbe aver cancellato tutto quanto, non è tardata ad arrivare.

Lo possiamo vedere qui sotto grazie a una foto sul profilo Instagram di Deianira Marzano:

“Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante. E visto che ogni volta fai sempre pensare cose non vere attraverso i social, perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare l’ultima nostra chat del 28 luglio”.

La discussione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Successivamente, quindi, Antonella Fiordelisi probabilmente ha risposto a un altro utente parlando di un evento che si è tenuto a Ravenna e al quale ha preso parte insieme a Edoardo Donnamaria:

“Si è fatto vedere a Ravenna solo perché era un evento di coppia. Poi è scappato subito a Roma e non si è più fatto sentire fino a quando non l’ho chiamato io per andare a Filicudi. Mi ha detto di no e che non vuole stare con me. Poi parla di post relazione? Buona sì, fessa no”.

