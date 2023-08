NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

GF Vip 7

La frecciatina di Edoardo Donnamaria

Non molto tempo fa Edoardo Donnamaria ha parlato in una room di Twitter della sua relazione ormai giunta al capolinea con Antonella Fiordelisi. Ha spiegato in che modo riesce a mantenere un certo distacco e in seguito ha anche commentato tutti i brutti attacchi che entrambi subiscono dagli hater:

“Come faccio a mettere distacco nella situazione tra me e Antonella? Se dite delle cose molto carine su di me ma molto brutte su di lei, io mi inca**o lo stesso. Quindi ti blocco. Non voglio vedere determinati commenti in un momento difficile.

C’è gente molto più sensibile e una la conosciamo tutti quanti. Mia madre ci sta male quando legge certe cose. Non è abituata a questo mondo. Io posso cancellarmi e ritornare, ma mia madre ci resta male e così anche lei ci soffre (Antonella ndr)“.

In queste ore, tuttavia, Edoardo Donnamaria ha risposto a un vecchio tweet di Sonia Bruganelli. L’ex opinionista del Grande Fratello ha pubblicato un post in cui si parlava della ita dopo le relazioni: “Il rispetto post relazione è una cosa che ti fa capire con chi stavi veramente“.

La frecciatina ad Antonella di Edoardo Donnamaria

A questo punto l’ex vippone è intervenuto poche ore fa commentando: “Grande. Grandissima verità“. Una risposta che molti utenti del web considerano una frecciatina verso Antonella Fiordelisi. Cosa accadrà tra loro prossimamente? Riusciranno a riconciliarsi anche solo in amicizia?

