Vincenzo Chianese | 20 Gennaio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Antonella Fiordelisi

In questi mesi come sappiamo si è a lungo parlato di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Tra i Vipponi del Grande Fratello Vip 7 infatti ben presto è scoppiato l’amore, tuttavia la relazione tra i due ha vissuto, e continua a vivere, momenti di alti e bassi. Spesso infatti la schermitrice e il conduttore hanno pensato di mettere un punto alla loro storia, a causa delle troppe differenze caratteriali. Ciò nonostante dopo qualche giorno i due si sono sempre riavvicinati, decidendo di darsi l’ennesima chance. In questi giorni così sembrerebbe andare tutto a gonfie vele tra Antonella ed Edoardo, e le vecchie tensioni sembrerebbero essere un lontano ricordo. Ciò nonostante in queste ultime ore una rivelazione della Vippona ha attirato l’attenzione del web e ha fatto discutere i fan del reality show.

Mentre chiacchierava con Nikita Pelizon infatti Antonella Fiordelisi ha ammesso di avere un ritardo di due giorni, e a quel punto gli utenti sui social si sono letteralmente scatenati. I più maliziosi hanno immediatamente pensato a una ipotetica gravidanza, e secondo i più la Vippona avrebbe richiesto agli autori anche un test. Questa la confessione che Antonella ha fatto a Nikita:

“Ho un ritardo di due giorni. Non lo so se è possibile. Giuro…tutti giorni. Quello è scemo, che devo fare”.

Precisiamo naturalmente che al momento potrebbe trattarsi solo ed esclusivamente di un normalissimo ritardo, e che non c’è alcuna certezza, come sostiene invece il web, che Antonella Fiordelisi sia incinta. Senza dubbio però nei prossimi giorni continueremo a seguire questa vicenda e sapremo darvi degli ulteriori aggiornamenti in merito. Nel mentre i fan continuano a sostenere e a supportare i Donnalisi, che ultimamente sembrerebbero essere complici e affiatati. Ma cosa succederà tra i due quando il reality volgerà al termine? Non resta che attendere per scoprirlo.