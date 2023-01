NEWS

Andrea Sanna | 18 Gennaio 2023

GF Vip 7

Antonella Fiordelisi si arrabbia con Edoardo

Attimi di tensione tra i Donnalisi nella notte. Mentre un gruppetto di persone (compreso Edoardo Donnamaria) si trovava in cortiletto a divertirsi con un gioco di società, Antonella Fiordelisi invece è rimasta in disparte in veranda. A farle compagnia Attilio Romita e Davide Donadei. La ragazza si è detta delusa ed è crollata in lacrime. L’ex tronista ha compreso le sue motivazioni, ma suggerito anche di lasciarli perdere: “Lo fanno anche con voi”, ha fatto notare lei.

Nel suo monologo Antonella Fiordelisi ha detto di sentirsi esclusa poiché nessuno le ha chiesto di unirsi al gioco che, tra l’altro lei stessa aveva proposto: “Io prima ho chiesto chi volesse partecipare e nessuno mi ha considerata”. Qui la vippona ha sottolineato il totale disinteresse da parte degli altri compagni, ma in primis ce l’ha con Edoardo Donnamaria. L’influencer ha poi raccontato di essersi diretta per fare una lavatrice e ha visto tutti gli altri, compreso il ragazzo, giocare in cortiletto:

“Li ho ringraziati per avermi esclusa dal gioco e aver cominciato senza di me e sono andata via”. La vip ha continuato a spiegare che lei non è fatta così: “Io con lui non mi sarei mai comportata in questo modo. Ci rimango male per ogni cosa, non so perché”. Antonella Fiordelisi è sempre più convinta di come la Casa sia spaccata in due ed è convinta che Edoardo Donnamaria si stia facendo influenzare da persone che non provano grande simpatia per lei.

E: “Vado a chiamà Antonella se no”

T: “ Sei un Sottone”

Nel frattempo lei…pero Anto un pó di leggerezza😓#gfvip #donnalisi pic.twitter.com/0VCjwrv6WM — Anto (@Anto71458221) January 17, 2023

Mentre si sfogava Antonella Fiordelisi, piuttosto arrabbiata, ha detto di voler essere meno sensibile e più strafottente. Sul sito del GF Vip è disponibile il video con le parole della vippona.

Dal canto suo, però, vediamo Edoardo Donnamaria giustificare le sue azioni.

Antonella ci sta male perché SA che se lui non la considera quando è con loro è per questo: Tavassi che ordina e lui che esegue per non deludere il suo caro amicone a discapito della sua fidanzata pic.twitter.com/VRxBhOGJgP — B🌙 (@brouwniiee) January 17, 2023

Ora i più si chiedono se Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi avranno o meno chiarito quanto successo. La risposta è sì, come potete vedere da questi video sottostanti.

Gli alti e bassi tra i Donnalisi continuano, ma per loro fortuna trovano sempre la pace.