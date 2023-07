Antonella Fiordelisi su Edoardo: “Ho fatto di tutto per questo ragazzo”, lui replica con una frecciatina

NEWS

Debora Parigi | 19 Luglio 2023

Continua il botta e risposta a distanza tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Anche se i fan continuano a sperare che possa tornare la pace e l’amore tra loro (come è successo per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro), pare non esserci al momento alcuna possibilità per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Dopo un paio di mesi di convivenza i due si sono lasciati e non sembrano esserci margini di recupero.

Proprio nelle ultime ore l’ex vippona è tornata a parlare sul suo profilo Instagram della fine di questa storia. Rispondendo ad alcuni commenti dei fan (che appunto vorrebbero che i due tornassero insieme), Antonella ha scritto: “Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato una vacanza e questa cosa non è piaciuta… Cosa devo fare più? Come ve lo devo far capire? Per favore”.

Altri l’hanno invitata a non credere agli hater che vogliono solo il loro male. E un’utente le ha consigliato di non leggere queste cose e di allontanare queste “mele marce” dai suoi fan. La Fiordelisi ha ringraziato per il consiglio, ma ha aggiunto: “Non mi venite a dire che devo andare da lui o fare vacanze insieme perché io ho fatto di tutto per questo ragazzo”.

Come leggiamo, c’è la questione di una vacanza insieme che Antonella Fiordelisi avrebbe organizzato per stare insieme, ma che lui non avrebbe apprezzato. E proprio su questo tema sono arrivati dei commenti su Twitter che vanno contro di lei. Un utente in particolare ha voluto prendere in giro l’ex vippona ripensando ai tanti litigi che c’erano stati tra lei ed Edoardo Donnamaria all’interno della Casa del GF Vip. E così ha scritto:

Sarà andata più o meno così:

E: “Ma come puoi pensare di andare in vacanza se prima non risolviamo i problemi“

A: “Non vuoi venire in vacanza con me? Perfetto, allora non mi ami più“.

Tra i like di questo tweet è apparso anche quello di Donnamaria. Quindi l’ex volto di Forum, senza dire una parola, ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex fidanzata.