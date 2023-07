NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Luglio 2023

Parla Tiziano Ferro

Poche ore fa, con un lungo post sui social, Tiziano Ferro ha lasciato il web senza parole, annunciando che poco prima della partenza del suo tour di stadi gli è stato diagnosticato un nodulo alle corde vocali. Ciò nonostante il cantautore di Latina ha deciso comunque di partire per una lunga tournée, che l’ha portato in giro in tutta Italia e che ha ottenuto un successo senza precedenti. Adesso però, prima di ripartire, Tiziano dovrà affrontare un’operazione, e fin dal primo momento ha ricevuto l’affetto di tutto il suo pubblico, e non solo. Poco fa così Ferro ha deciso di rompere il silenzio, per ringraziare tutti coloro che in queste ore gli hanno rivolto parole di incoraggiamento. Queste le sue dichiarazioni:

“Ciao a tutti. Voglio veramente ringraziarvi per questa ondata di affetto incredibile, perché per me è assolutamente importante. Grazie ai media, che mi hanno abbracciato, e io ci tengo a queste cose. Sono fatto così. Ho letto tutti i commenti. Voglio rassicurare anche le persone che mi hanno scritto. Non sono in ansia, non ho paura, affronterò questa cosa con tranquillità, non c’è problema. Per me l’unica cosa importante era fare il tour, ed è stato bellissimo. Non lo dimenticherò mai. Non dimenticherò mai nemmeno questa esperienza assurda, che mi ha fatto capire quanto vi voglio bene ancora di più. Vi terrò informati”.

Ma non è tutto. Tiziano Ferro ha infatti svelato cosa accadrà nelle prossime settimane, invitando i fan a non essere preoccupati:

“I dottori per ora hanno detto che vogliono visitarmi per lo meno dopo un paio di mesi di riposo, per capire qual è la situazione, perché adesso chiaramente ho sforzato moltissimo la voce. Fra un paio di mesi mi diranno quando fare l’intervento. So che siete molto preoccupati per me, non lo siate, andrà bene”.

Ancora una volta noi di Novella2000.it inviamo un caloroso abbraccio a Tiziano Ferro e gli facciamo un enorme in bocca al lupo.