NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Gennaio 2023

GF Vip 7

La presunta richiesta di Antonino Spinalbese

Lo scorso 31 dicembre come sappiamo Antonino Spinalbese ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello Vip 7 a seguito di alcuni problemi di salute. L’ex di Belen Rodriguez è stato così ricoverato in ospedale, dove pare si sia sottoposto a un’operazione per rimuovere una cisti. Dopo alcuni giorni trascorsi a riprendere le forze, lo scorso lunedì, nel corso della diretta del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha rivelato che a breve Antonino farà ritorno in casa. Attualmente infatti il Vippone è in quarantena in hotel e a breve dovrebbe tornare in gioco, per la gioia di tutti i fan che lo attendono con ansia. Nelle ultime ore però un gossip legato all’hairstylist sta facendo il giro del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Amedeo Venza ha rivelato sui suoi social che Antonino Spinalbese per rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 avrebbe fatto una richiesta particolare agli autori, riguardante il suo cachet. Sempre come ha rivelato l’influencer, pare che l’ex di Belen nei primi mesi di gioco abbia percepito tra i 7 e gli 8 mila euro a settimana. Tuttavia adesso si mormora che il Vippone abbia chiesto più di 20 mila euro a settimana per tornare in casa. Questo quanto riporta Venza in merito:

“I primi mesi Antonino (pare) abbia percepito sui 7-8 mila euro a settimana! Una volta uscito (dicono) vorrebbe oltre 20 mila euro quindi se rientra vorrà dire che è stato accontentato”.

Precisiamo, naturalmente, che al momento si tratta solo ed esclusivamente di gossip. Non c’è infatti alcuna concreta prova che Antonino Spinalbese abbia fatto una simile richiesta alla produzione del Grande Fratello Vip 7. Il pubblico nel mentre attende con ansia il ritorno del Vippone in casa e con ogni probabilità lunedì l’ex di Belen rientrerà in gara.